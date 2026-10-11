Soudan: Université Al-Gezira - Un professeur distingué parmi les 2 % des chercheurs les plus influents au monde

Le professeur Abdelrahim Al-Toum Al-Zein, enseignant à la faculté de pharmacie de l'Université Al-Gezira, figure parmi les 2 % de chercheurs les plus influents au monde, selon le classement publié en août 2026 par l'Université Stanford et Elsevier. Cette distinction, fondée sur des indicateurs de citations scientifiques et d'impact de la recherche, témoigne du rayonnement des compétences académiques soudanaises sur la scène scientifique internationale.

Ce classement repose sur une base de données élaborée par une équipe scientifique dirigée par le professeur John P. A. Ioannidis. Il s'appuie sur des indicateurs normalisés, notamment le nombre de citations des publications scientifiques, l'indice H et différentes mesures de l'impact de la recherche. Les chercheurs sont classés par domaine et par spécialité.

Cette distinction illustre la contribution des chercheurs de l'Université Al-Gezira à l'enrichissement des connaissances et au développement de la production scientifique. Elle renforce également la visibilité et le rayonnement de l'université au sein de la communauté scientifique internationale.