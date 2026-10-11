Soudan: Université Al-Gezira - Un professeur distingué parmi les 2 % des chercheurs les plus influents au monde

10 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le professeur Abdelrahim Al-Toum Al-Zein, enseignant à la faculté de pharmacie de l'Université Al-Gezira, figure parmi les 2 % de chercheurs les plus influents au monde, selon le classement publié en août 2026 par l'Université Stanford et Elsevier. Cette distinction, fondée sur des indicateurs de citations scientifiques et d'impact de la recherche, témoigne du rayonnement des compétences académiques soudanaises sur la scène scientifique internationale.

Ce classement repose sur une base de données élaborée par une équipe scientifique dirigée par le professeur John P. A. Ioannidis. Il s'appuie sur des indicateurs normalisés, notamment le nombre de citations des publications scientifiques, l'indice H et différentes mesures de l'impact de la recherche. Les chercheurs sont classés par domaine et par spécialité.

Cette distinction illustre la contribution des chercheurs de l'Université Al-Gezira à l'enrichissement des connaissances et au développement de la production scientifique. Elle renforce également la visibilité et le rayonnement de l'université au sein de la communauté scientifique internationale.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.