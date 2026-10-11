Soudan: Le pays condamne les attaques de drones contre El-Obeid

Le gouvernement soudanais a vivement condamné les attaques menées vendredi matin contre El-Obeid, capitale de l'État du Kordofan du Nord, par des drones suicides attribués aux Forces de soutien rapide (FSR). Selon un premier bilan, ces frappes ont fait des blessés parmi les civils et causé des dégâts aux habitations et aux biens.

Le ministère des Affaires étrangères a estimé que le ciblage des quartiers résidentiels et des infrastructures civiles constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et une atteinte grave au droit à la vie, à la sécurité et à la dignité. Il a qualifié les attaques délibérées contre les civils de crimes de guerre appelant des poursuites pénales.

Khartoum a imputé la responsabilité de ces attaques aux FSR et demandé au Conseil de sécurité de l'ONU, aux Nations unies, à l'Union africaine et aux organisations internationales de prendre des mesures urgentes pour protéger les civils, sanctionner les responsables et mettre fin aux flux d'armes et de drones vers les forces impliquées dans les exactions.

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Le gouvernement a affirmé que ces attaques ne le détourneraient pas de son devoir de protéger les citoyens et de préserver la souveraineté et l'unité du pays. Les autorités ont été chargées de secourir les blessés, d'aider les sinistrés et de documenter les preuves en vue de poursuites nationales et internationales.