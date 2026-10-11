Ethiopie: « La raffinerie de métaux précieux qui vient d'être inaugurée permettra d'améliorer la balance commerciale de l'Éthiopie », a déclaré le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — « L'affinerie nationale de métaux précieux inaugurée aujourd'hui améliorera considérablement la balance commerciale de l'Éthiopie en permettant au pays de valoriser ses ressources minérales », a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed.

Cette affinerie est une installation à la pointe de la technologie, dotée d'une capacité annuelle de traitement de plus de 600 tonnes de métaux précieux.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre a déclaré que l'Éthiopie avait pour objectif de mettre progressivement fin à la pratique consistant à exporter des matières premières et à importer des produits finis, ce qui constitue un objectif clé de la stratégie « Medemer » du gouvernement.

Au cours des prochaines années, l'Éthiopie transformera ses ressources naturelles sur son territoire, créera davantage d'emplois et générera davantage de devises étrangères grâce à ses exportations.

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« Comme nous l'avons clairement indiqué dans la grande stratégie de Medemer, l'objectif principal est de réduire progressivement et de remplacer la pratique consistant à exporter des matières premières et à importer des produits finis », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a souligné que l'Éthiopie et d'autres pays africains exportaient depuis longtemps des matières premières à des prix relativement bas, pour ensuite importer des produits finis fabriqués à partir de ces mêmes matières à des prix nettement plus élevés.

Prenant l'exemple du café, le Premier ministre Abiy a expliqué qu'un café vendu huit dollars américains à Addis-Abeba pouvait rapporter plus de 30 dollars américains après avoir été transformé, conditionné et commercialisé à l'international, soulignant que cette différence de prix illustrait l'ampleur de la perte de valeur subie par les pays producteurs lorsqu'ils exportent des matières premières sans les transformer.

Le même principe s'applique à l'or, a-t-il noté, ajoutant que l'Éthiopie avait exporté pour 5,6 dollars américains d'or l'année dernière. Le pays aurait pu générer des recettes nettement plus élevées s'il avait disposé d'une capacité de raffinage suffisante pour traiter l'or sur son territoire, a-t-il précisé.

Le Premier ministre a en outre souligné que l'or brut contient également d'autres minéraux précieux, notamment de l'argent, qui peuvent être rejetés comme déchets lorsque le matériau est traité sans technologie de raffinage adéquate.

La nouvelle raffinerie permettra à l'Éthiopie de récupérer ces précieux sous-produits, d'améliorer la qualité et la valeur de ses exportations d'or, et de capter une part plus importante des recettes générées par ses ressources minérales.

Le Premier ministre a souligné que cette installation constituait une avancée majeure vers le renforcement de la position de l'Éthiopie sur le marché régional et international des métaux précieux.

La raffinerie dispose d'une capacité de traitement considérable et pourrait attirer de l'or provenant d'autres pays, créant ainsi des opportunités commerciales supplémentaires et favorisant le développement d'un réseau plus vaste de commerce des métaux précieux.

Il a en outre déclaré que l'installation pourrait permettre des exportations annuelles d'une valeur pouvant atteindre 80 milliards de dollars américains si des volumes suffisants d'or étaient collectés et traités, présentant ce chiffre comme une capacité d'exportation potentielle liée à la disponibilité des approvisionnements en or.

Le Premier ministre Abiy a également souligné l'importance de la participation nationale et de l'investissement stratégique dans le projet, précisant que l'Éthiopie détient une participation de 51 % dans la raffinerie, tandis que son partenaire international détient les 49 % restants.

En conséquence, ce partenariat vise non seulement à mettre en place des capacités d'affinage, mais aussi à renforcer la participation de l'Éthiopie au marché international des métaux précieux et à étendre son rôle dans le secteur minier.

Les investissements stratégiques de l'Éthiopie s'étendent à différents secteurs de l'économie, notamment les infrastructures minières et les réseaux de canalisations, dans le but de garantir que le pays tire un bénéfice plus direct de ses ressources naturelles.

Le Premier ministre a également souligné l'importance de développer l'expertise locale, notant que les professionnels éthiopiens assument de plus en plus la responsabilité de l'exploitation et de la gestion des grandes installations industrielles.

Rappelons que l'Éthiopie a exporté de l'or brut pendant des décennies sans disposer d'une capacité nationale suffisante pour l'affiner selon les normes internationales.

La mise en place d'une telle capacité permettrait au pays d'améliorer la qualité de ses exportations et de renforcer sa capacité à gérer l'or en tant qu'actif financier.

La raffinerie représente une étape importante pour remédier aux faiblesses structurelles de longue date de l'économie d'exportation éthiopienne, a souligné le Premier ministre.

Il a en outre insisté sur le fait que les efforts du gouvernement visant à mettre en place des industries de transformation ont pour objectif de soutenir la transformation économique de l'Éthiopie et de contribuer à son ambition de devenir un pays prospère et une puissance économique de premier plan en Afrique.

Enfin, le Premier ministre a félicité toutes les personnes ayant participé à la mise en place de la raffinerie, appelant les Éthiopiens à être fiers des efforts déployés par la nation pour développer ses capacités industrielles nationales et tirer le meilleur parti de ses ressources naturelles.