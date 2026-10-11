Ethiopie: Une aide humanitaire est acheminée vers les personnes dans le besoin dans la région d'Afar

Addis Ababa — La Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe a annoncé qu'elle acheminait de l'aide humanitaire aux personnes ayant besoin d'assistance dans la région d'Afar en raison des conséquences du changement climatique.

La commission a par ailleurs précisé qu'une aide humanitaire d'urgence était actuellement acheminée vers la région d'Afar depuis l'entrepôt central de céréales situé à Adama.

Alors que les États régionaux s'efforcent de faire face aux catastrophes naturelles et d'origine humaine en mobilisant leurs propres ressources, la commission apporte également une aide humanitaire supplémentaire aux zones prioritaires, a-t-elle indiqué.

Dans ce contexte, la commission a précisé qu'elle acheminait de l'aide humanitaire aux personnes ayant besoin d'une assistance prioritaire dans la région d'Afar.

Alors que l'État régional d'Afar continue de fournir une assistance et d'assurer un suivi dans la mesure de ses moyens, la commission apporte également un soutien et un suivi étroits.

On a appris que des véhicules chargés d'aide humanitaire provenant de l'entrepôt de réserve d'Adama ont pris la route vers la région d'Afar.