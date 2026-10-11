Ethiopie: La Commission de réhabilitation désigne des points d'accueil pour les combattants du Front de libération du peuple du Tigray

Addis Ababa — La Commission nationale de réhabilitation (NRC) a annoncé la mise en place de points d'accueil désignés dans tout le Tigray pour les combattants désireux de mettre fin aux combats et de s'engager dans le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR).

S'adressant aux médias, le commissaire adjoint de la Commission nationale de réhabilitation, le général de brigade Derbie Mekuriaw, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à mettre en oeuvre l'accord de paix de Pretoria.

Il a déclaré que la commission avait été créée par le Conseil des ministres afin d'aider les groupes armés à retrouver une vie civile pacifique grâce au désarmement, à la réhabilitation et à la réintégration.

La NRC a commencé à mettre en oeuvre le processus DDR au Tigray en 2017 E.C., en coopération avec l'administration provisoire de la région. De nombreux jeunes avaient manifesté leur intérêt pour ce processus, y avaient adhéré et avaient commencé à reconstruire leur vie avant que celui-ci ne soit interrompu.

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Le commissaire adjoint a accusé une faction au sein du Front de libération du peuple du Tigray (TPLF) de saper l'accord de paix de Pretoria, d'entraver le processus de DDR et de recruter davantage de jeunes dans le conflit.

Abordant la situation des jeunes, le général de brigade Derbie a indiqué que certains suivaient un traitement médical ou attendaient dans les villes des informations concernant le processus de DDR. Il a exhorté les dirigeants du TPLF, les commandants militaires et les combattants à saisir ce qu'il a qualifié de « dernière chance » de revenir à la paix.

Il a déclaré que le gouvernement, les Forces de défense nationale éthiopiennes (ENDF) et la NRC étaient prêts à accueillir les combattants désireux de mettre fin aux combats.

Les personnes accusées de crimes seraient soumises à des procédures de mise en cause de leur responsabilité, tandis que celles qui s'engageraient dans le processus de DDR seraient évaluées selon des mécanismes établis.

La Commission a désigné des points d'accueil dans plusieurs villes du Tigray. Il s'agit de Maichew et Mehoni dans la zone sud ; Mekelle dans la zone sud-est ; Adigrat et Wukro dans la zone est ; Adwa, Axoum et Abi Adi dans la zone centrale ; et Shire dans la zone nord-ouest.

Les combattants qui ne peuvent pas se rendre à un point d'accueil désigné peuvent contacter les autorités compétentes par téléphone pour obtenir des conseils sur la manière de s'inscrire au processus.

Le général de brigade Derbie a déclaré que l'identité et le statut militaire des personnes se présentant au programme DDR seraient vérifiés selon les procédures établies. Les cartes d'identité militaires et autres documents pertinents pourraient aider à confirmer leurs antécédents et à établir leur statut dans le cadre du processus.

La NRC a également appelé les familles, les chefs religieux et les membres de la communauté à diffuser des informations sur ce processus auprès des combattants qui ne seraient pas au courant de cette opportunité.

Le commissaire adjoint a souligné que le soutien de la communauté était essentiel pour les encourager à abandonner les combats et à retourner à la vie civile.

Selon lui, le processus de DDR aiderait les anciens combattants à poursuivre des études, à trouver un emploi, à suivre des formations professionnelles et à contribuer à la reconstruction.