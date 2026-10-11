Ile Maurice: Cumbre Vieja en temps record !

Le crack de l'écurie Paul Foo Kune a une nouvelle fois démontré toute sa classe ce samedi 10 octobre en remportant, pour la deuxième année consécutive, The Bentley Princess Margaret Cup, une épreuve de Groupe 1. Mais cette année, Cumbre Vieja a fait encore mieux : il a inscrit son nom dans l'histoire en établissant un nouveau record du parcours en 1 min 21, effaçant ainsi des tablettes l'ancien record détenu par Greenkeeper.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Cumbre Vieja a remporté une course pleine de courage. Mal placé durant la partie initiale de la course, il a été contraint de voyager en épaisseur, avant de se retrouver encore plus à l'extérieur dans la descente, gêné par Air Raid, dont la selle du jockey s'était déplacée. Malgré ce parcours éprouvant et les difficultés rencontrées, le champion de l'écurie Foo Kune a fait parler sa classe dans la ligne droite finale pour s'imposer après haute lutte.

Zil Moris, auteur d'une belle remontée après avoir évolué en arrière, a pris la deuxième place, tandis que Xavion a complété le tiercé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'écurie Paul Foo Kune a vécu une excellente journée en signant un triplé lors de cette réunion. Outre le triomphe de Cumbre Vieja, elle s'est également illustrée grâce à My Archangel et Rich Folk Hoax. De son côté, l'écurie Gujadhur n'a pas été en reste. Elle a signé deux victoires au cours de cette 18e journée, grâce à The Centurion et à l'outsider Grand Bay, pour le plus grand bonheur de ses nombreux supporters. Secret Passage continue d'impressionner. Le coursier entraîné par Subiraj Gujadhur a préservé son invincibilité en cinq sorties en s'imposant dans la septième course. Une nouvelle victoire qui confirme son potentiel.

Masterpoint a créé la surprise dans la deuxième épreuve en s'imposant sous la selle de Van Rensburg. Toutefois, le jockey de l'écurie Allet s'est retrouvé au centre de l'attention pour une tout autre raison : une interférence jugée dangereuse dans la partie initiale, au détriment de Carnarvon et de Bugle Boy. Cette faute lui a valu une suspension de trois semaines.

La dernière course de la journée a souri à Kola Tonic, monté par Schwarz et entraîné par Vicky Ruhee. Prenant rapidement les commandes, il a imprimé son rythme à l'épreuve avant de creuser l'écart sur ses adversaires pour s'offrir une victoire convaincante.