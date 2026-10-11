Sénégal: Six individus interpellés pour trafic de fausses devises étrangères d'une contrevaleur de plus d'un milliard FCFA (Gendarmerie)

Dakar — La brigade de recherches de Dakar a annoncé, samedi, dans un communiqué, avoir arrêté six individus pour trafic de faux billets en dollars et euros d'une contrevaleur d'un milliard cent quatre millions neuf cent quatorze mille huit cent quarante (1 104 914 840) francs CFA.

"La Brigade de Recherches de Dakar a mené plusieurs opérations dans les localités de Dakar, Mbour, Thiès et Louga [qui] ont permis l'interpellation de six (06) personnes ainsi que la saisie de billets de banque, de divers objets et des produits", lit-on dans communiqué rendu public le même jour par la Gendarmerie nationale.

La même source précise avoir saisi une mallette contenant 6 600 billets de 100 dollars, d'une valeur de 376 200 000 francs CFA.

Dix mille billets de 100 euros, d'une valeur de 650 000 000 francs CFA, ainsi que 1 200 billets noirs en coupures de 100 euros, d'une contrevaleur de 78 714 840 francs CFA, ont également été retrouvés au cours des opérations de la Brigade de recherches.

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"Un pistolet automatique de calibre 9mm, quinze cartouches de 12 mm vingt cartouches à blanc de 9 mm, deux cachets faussaires, un gilet pare-balles, un poignard et des bouteilles supposées contenir du mercure" ont aussi été saisis d'après le communiqué.

La Brigade de recherches de Dakar, soulignant que l'enquête se poursuit, déclare que ces opérations ont été menées suite à un renseignement recueilli le 5 octobre 2026.

Ce renseignement faisait état de "l'existence d'un réseau présumé détenant des coupures de billets en devises étrangères, susceptibles d'être soumises à un procédé de lavage chimique en vue de leur utilisation frauduleuse comme moyens de paiement", indique-t-elle.