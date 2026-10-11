Sénégal: Thionck-Essyl décline ses projets prioritaires pour devenir 'une commune prospère et mieux équipée'

Thionck-Essyl (Bignona) — La commune de Thionck-Essyl, dans le département de Bignona (sud) ambitionne de se transformer en un territoire plus prospère, mieux équipé économiquement, socialement inclusif et tourné vers l'avenir, a indiqué samedi son maire Souleymane Diatta.

"Nous sommes réunis pour poser un acte important : celui de construire ensemble une nouvelle dynamique de développement fondée sur la concertation, la mobilisation des ressources, la solidarité territoriale et la responsabilité partagée. Notre ambition est claire : faire de Thionck-Essyl une commune plus prospère, mieux équipée économiquement, socialement inclusive et résolument tournée vers l'avenir", a dit M. Diatta.

Intervenant lors de la cérémonie d'ouverture d'un forum des partenaires, il a soutenu que municipalité reste "convaincue que le développement d'un territoire ne peut reposer uniquement sur les moyens de sa municipalité", car exigeant la mobilisation de toutes les forces vives, la participation des citoyens, l'engagement des partenaires et la mise en commun des compétences, des expériences et des ressources.

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Selon les initiateurs, ce forum vise à créer un espace de dialogue direct entre Thionck-Essyl et tous ceux qui peuvent accompagner sa transformation, notamment les institutions publiques, les partenaires au développement, les investisseurs, les entrepreneurs, les organisations communautaires, les associations de jeunes, les femmes de la diaspora.

Souleymane Diatta précise que sa conviction repose sur le fait qu'aucun territoire ne peut réaliser pleinement son potentiel s'il ne parvient pas à fédérer ses énergies et à construire des partenariats solides autour d'une vision commune.

"C'est pourquoi nous avons placé cette première édition sous le signe de la gouvernance inclusive, une gouvernance dans laquelle les citoyens ne sont pas de simples bénéficiaires de politiques publiques, mais des acteurs à part entière dès la conception, de la réalisation et du suivi des projets qui transforment notre quotidien", a dit Souleymane Diatta.

Il a ainsi listé les importants atouts dont dispose sa commune, citant sa jeunesse, ses ressources humaines, son patrimoine culturel, ses activités économiques et son ancrage dans le territoire du Blouf, qui constituent autant de richesses sur lesquelles les populations peuvent bâtir un développement durable.

Fce à ces défis, le maire de Thionck-Essyl souligne que la commune ne peut "ni se résigner, ni attendre" que les solutions viennent exclusivement de l'extérieur, plaidant pour une organisation des priorités, en préparant des projets pertinents, en recherchant des financements adaptés et en créant les conditions d'une coopération efficace entre tous les acteurs.

C'est dans cette perspective, d'après lui, que la municipalité a engagé une réflexion sur l'avenir de Thionck-Essyl à l'horizon 2030, dont la vision est celle d'une commune où les infrastructures et les services sociaux de base répondent davantage aux besoins des populations.

Le maire a mis en avant cinq projets, citant la mise en place d'une unité de production de pavés, la valorisation de la filière mangue, le renforcement et l'extension du réseau d'eau potable, la mise en place d'une déchetterie communale et la création d'une unité d'accueil des urgences médicales.