Gabon: Octobre Rose 2026 - Zita Oligui Nguema distinguée pour son engagement contre les cancers féminins

Lors de la cérémonie officielle de lancement de l'édition 2026 de la campagne Octobre Rose, organisée le 10 octobre au Palais de l'Assemblée nationale, la Première Dame du Gabon, Madame Zita Oligui Nguema, a reçu un prix honorifique du ministère de la Santé.

Cette distinction récompense son engagement dans la lutte contre les cancers féminins. Elle salue une mobilisation inscrite dans la durée, portée notamment par la Fondation Ma Bannière, en collaboration avec les pouvoirs publics et les acteurs de la santé.

Cette action vise à renforcer la prévention, à encourager le dépistage précoce et à contribuer à une meilleure prise en charge des personnes touchées par le cancer. Une mobilisation au service de la prévention et du dépistage Depuis 2023, Madame Zita Oligui Nguema et la Fondation Ma Bannière soutiennent les initiatives nationales de lutte contre les cancers féminins, notamment ceux du sein et du col de l'utérus.

Leur démarche place la sensibilisation, l'accès à l'information et la prévention au coeur de la protection de la santé des femmes.

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En partenariat avec le ministère de la Santé et les acteurs concernés, les actions menées dans le cadre d'Octobre Rose favorisent le dépistage et informent les populations sur les risques liés à ces pathologies.

Elles encouragent également les femmes à consulter sans attendre l'apparition de symptômes. Les campagnes de sensibilisation et les opérations de dépistage gratuit organisées dans les structures sanitaires publiques contribuent à cette dynamique nationale.

À travers cette mobilisation, la Première Dame défend une conviction essentielle : le dépistage précoce constitue un levier majeur pour améliorer les chances de prise en charge et réduire les conséquences des cancers sur les femmes, leurs familles et la société.

Investir dans les compétences médicales pour renforcer la prise en charge La Fondation Ma Bannière agit également en faveur du renforcement des capacités du système de santé. En partenariat avec la Fondation Merck, elle participe à des programmes de formation spécialisée destinés aux professionnels de santé gabonais, notamment dans le domaine de l'oncologie.

Le 26 mars 2026, six médecins gabonais ont reçu leurs parchemins de boursiers dans le cadre d'un programme conjoint des deux fondations. Cette initiative témoigne de l'importance accordée au développement de l'expertise médicale nationale.

Elle contribue à améliorer durablement la qualité des soins et les capacités de prise en charge des patients atteints de cancer. Cette orientation complète les actions de sensibilisation et de dépistage. Elle soutient la formation des professionnels chargés d'assurer le diagnostic, le traitement et le suivi des patients.

Un engagement appelé à s'inscrire dans la durée Au-delà de sa portée honorifique, le prix décerné à Madame Zita Oligui Nguema souligne l'importance de la mobilisation collective contre les cancers féminins. Il rappelle la nécessité de poursuivre les efforts engagés pour rendre la prévention plus accessible, renforcer les compétences médicales et améliorer l'accompagnement des personnes concernées.

À travers ses actions dans le domaine de la santé, la Fondation Ma Bannière réaffirme sa volonté de contribuer aux initiatives destinées à protéger les populations les plus vulnérables et à favoriser un accès plus équitable aux soins.

Pour cette édition 2026 d'Octobre Rose, le message reste celui d'une responsabilité partagée : informer, prévenir, dépister et accompagner. Face aux cancers féminins, chaque progrès en matière de prévention et de prise en charge peut contribuer à préserver des vies.