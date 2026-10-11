Gabon: Octobre Rose - La Première Dame fait don d'équipements médicaux au Centre Hospitalier Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori

10 Octobre 2026
Gabonews (Libreville)

Dans la continuité du Lancement de la campagne Octobre Rose, Madame Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon, s'est rendue au Centre Hospitalier Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori, où elle a procédé à la remise d'un important lot d'équipements médicaux.

Ce don comprend notamment des échographes portables, des respirateurs, des moniteurs multiparamétriques, des tables opératoires ainsi que du matériel destiné aux soins néonatals.

Cette visite a également permis à la Première Dame de découvrir les espaces dédiés au dépistage et à la sensibilisation, ainsi que le travail des équipes engagées dans la lutte contre les cancers féminins.

Réalisée avec le concours de Vaalco Énergie et One Vita, partenaires à la Fondation Ma Bannière, cette initiative contribue au renforcement des capacités des structures sanitaires et souligne l'importance de la prévention et du dépistage précoce dans la lutte contre les cancers féminins.

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