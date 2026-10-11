Soudan: L'ONU condamne une attaque de drone contre un camp de déplacés au Nil Bleu

Les Nations unies ont condamné samedi une attaque de drone attribuée aux Forces de soutien rapide (FSR) contre un camp de déplacés à Wad Al-Mahi, dans l'État du Nil Bleu, qui a fait au moins 31 morts parmi les civils, principalement des femmes et des enfants, ainsi que des dizaines de blessés.

Denise Brown, coordinatrice résidente et coordinatrice humanitaire de l'ONU au Soudan, s'est dite choquée par cette attaque visant un site accueillant des personnes déplacées par les récents affrontements dans les localités de Geissan et d'Al-Kurmuk, dans une zone sous contrôle de l'armée soudanaise.

Elle a appelé à ce que les responsables rendent des comptes, dénonçant un mépris flagrant du droit international humanitaire. Le bilan pourrait encore s'alourdir, certains blessés se trouvant dans un état grave.

L'ONU a également rappelé qu'une attaque similaire avait frappé, une semaine auparavant, un abri pour déplacés à Al-Obeid, dans l'État du Nord-Kordofan, faisant des victimes civiles, dont des enfants.

Les attaques répétées dans l'État du Nil Bleu ces dernières semaines ont provoqué le déplacement de milliers de civils et exposé davantage de personnes à des risques de mort, de blessures et de nouvelles souffrances.