Soudan: Le CST déplore le décès de l'ancien commandant des forces navales

10 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Conseil de souveraineté de transition a déploré, samedi, le décès du vice-amiral Haidar Ahmed Hussein, ancien commandant des forces navales soudanaises, saluant son parcours au service de la nation et de l'institution militaire.

Dans un communiqué, le Conseil a rendu hommage à l'un des éminents responsables de la marine soudanaise, soulignant sa contribution au développement des forces navales et à la modernisation de leurs capacités durant sa carrière.

Le défunt était reconnu pour sa discipline, sa compétence et sa sagesse dans la gestion des dossiers navals et de défense.

Le CST a présenté ses condoléances à sa famille, à ses proches et à ses collègues, priant Allah de lui accorder Sa miséricorde et d'accorder patience et réconfort à ceux qui pleurent sa disparition.

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