Soudan: 882 Soudanais regagnent au pays dans le cadre du retour volontaire

18 bus transportant 882 Soudanais ont quitté Le Caire à destination du Soudan, dans le cadre du programme de retour volontaire organisé par le Comité de l'espoir.

La vice-présidente du comité chargé du transport, Noha Mohamed Ibrahim, a souligné que ces retours contribuaient à la reconstruction du pays, au renforcement de la stabilité et à la réunification des familles.

Elle a indiqué que le comité, présidé par l'ingénieur Mohamed Wada'a, organisait régulièrement des voyages terrestres gratuits au départ de plusieurs régions, grâce au financement du gouvernement et aux contributions de bienfaiteurs.

Elle a également fait état de progrès dans le retour des élèves de l'enseignement général et annoncé l'achèvement prochain des opérations de retour des étudiants de l'enseignement supérieur. Elle a salué le rôle de l'ambassade du Soudan au Caire, des consulats d'Alexandrie et d'Assouan ainsi que des autorités égyptiennes dans la facilitation de ces opérations.