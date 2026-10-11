Congo-Kinshasa: Manifeste de Kasangulu - Me Patient Bashombe salue une contribution citoyenne à la refondation du pays

Le président du Bloc-RDC (Révolution Démocratique Citoyenne), Me Patient Bashombe Matabishi, considère le Manifeste Citoyen, également appelé « Manifeste de Kasangulu », comme une importante contribution au débat sur la refondation de la République démocratique du Congo.

Portée par la plateforme citoyenne Bloc-RDC, cette initiative se veut une réflexion collective sur l'avenir du pays. Le manifeste propose plusieurs pistes de redressement national, notamment la restauration de l'autorité de l'État, le renforcement de la paix et de la cohésion nationale, la promotion de la bonne gouvernance, de la justice, de la participation citoyenne ainsi que la valorisation des ressources nationales et des institutions démocratiques.

Invité de l'émission Parole aux auditeurs sur Radio Okapi, Me Patient Bashombe a souligné l'importance d'impliquer les citoyens dans toute démarche de dialogue national. Selon lui, un processus de refondation durable ne peut se construire sans une participation active de la population.

« Il ne doit pas y avoir un Congo qui souffre et un autre Congo qui regarde en silence. Nous sommes une seule Nation », a-t-il déclaré, appelant particulièrement les habitants de Kinshasa à rester solidaires de leurs compatriotes confrontés aux crises, notamment dans l'Est du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président du Bloc-RDC a également invité les organisations de la société civile, les mouvements de jeunes et les différentes structures communautaires à s'approprier cette initiative. Il a rappelé que le Manifeste de Kasangulu est désormais porté au-delà des conférences et cadres de réflexion, à travers des actions de sensibilisation dans les espaces publics.

« Le Manifeste de Kasangulu prend de plus en plus de l'espace : des salles vers les rues, des réflexions vers les citoyens, des citoyens vers une conscience nationale », a-t-il affirmé.

Si plusieurs intervenants de l'émission ont salué cette démarche citoyenne, certains ont toutefois exprimé des réserves, estimant qu'elle devra faire preuve de rigueur, de crédibilité et d'indépendance pour jouer pleinement son rôle dans le débat national.

Pour ses promoteurs, le Manifeste de Kasangulu vise à favoriser un dialogue inclusif permettant à toutes les composantes du peuple congolais, y compris les populations affectées par les conflits armés, de faire entendre leur voix dans la recherche de solutions durables aux défis du pays.