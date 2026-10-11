Sénégal: 46 ballons récupérés - Camara survole l'Europe, mais pas (encore) avec le pays

Premier du Top 5 européen pour les ballons récupérés, deuxième de la L1 pour les tacles réussis : le milieu de l'AS Monaco impressionne en club. Mais en sélection, le tableau est moins brillant.

Monaco reçoit Toulouse ce 10 octobre 2026 (18h45 GMT) pour la 6e journée de Ligue 1. Les Monégasques, leaders (13 pts) ont l'occasion de conserver leur place, et pourront compter sur Lamine Camara, dont les chiffres sont éloquents. Avec 46 ballons récupérés, le Sénégalais est le joueur qui en a gagné le plus dans les cinq grands championnats européens cette saison, selon les données relayées par Opta. En Ligue 1 2026/27, il est aussi le deuxième joueur le plus performant dans les tacles réussis, avec 17.

Ce travail de l'ombre confirme le statut du milieu sénégalais à Monaco, où il est, selon le capitaine Denis Zakaria, l'un des joueurs clés du club monégasque. Disponible en club, il y est un récupérateur de premier plan.

Trouver le juste milieu

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Toutefois, le contraste est marquant entre ses performances à Monaco et celles en équipe nationale du Sénégal. Lors de la dernière trêve internationale, Camara a de nouveau été en demi-teinte contre le Mozambique et l'Ethiopie (2 premières journées de qualification à la CAN 2027), avant d'être relégué sur le banc contre les Comores en amical. Le joueur sait ce que la sélection peut avoir de cruel : lors de la Coupe du monde 2026, il a été visé par les critiques après l'élimination du Sénégal face à la Belgique, fautif sur le penalty concédé en fin de rencontre.

L'équation reste donc ouverte pour le nouveau sélectionneur Patrick Vieira : comment transposer, avec le Sénégal, l'impact défensif que Camara affiche chaque week-end en Ligue 1 ? À Monaco, il récupère et relance. Avec les Lions, il attend encore de retrouver cette même régularité.