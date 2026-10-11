Sénégal: Touba - Les Baye Fall réitèrent leur appel à bannir les activités politiques de la ville sainte

10 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — Les Baye Fall ont réitéré, vendredi soir, leur appel à la responsabilité, à la discipline et au respect des recommandations des guides religieux, en rappelant leur opposition aux activités politiques dans la ville sainte de Touba.

Au nom du khalife général des Baye Fall, Serigne Dame Soda Fall a invité les disciples à agir avec responsabilité, en tenant compte des enseignements religieux et de la volonté exprimée concernant Touba.

Il a exhorté chacun à éviter tout comportement susceptible de porter atteinte à l'honneur, à la dignité et à l'équilibre de la cité religieuse.

Il a également insisté sur la nécessité de préserver la vocation spirituelle de Touba et de transmettre fidèlement les enseignements de Serigne Touba aux générations futures.

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Pour sa part, Serigne Cheikh Khady Fall, fils du khalife général des Baye Fall, a souligné que le khalife général des mourides dispose des connaissances et des compétences nécessaires pour comprendre les enjeux politiques.

Il a rappelé qu'il est entouré de personnes qualifiées, notamment des docteurs en sciences politiques et en droit, ainsi que de détenteurs d'autres diplômes.

À travers cet appel, les Baye Fall invitent les disciples à comprendre et à appliquer les recommandations reçues, afin de préserver le caractère spirituel de Touba.

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