Sénégal: Ziguinchor - La Société sénégalaise de dermatologie offre son expertise aux praticiens médicaux

Ziguinchor — La Société sénégalaise de dermatologie vénéréologie (SOSEDEV) a lancé, samedi ses 4èmes Journées scientifiques de la dermatologie pour apporter son expertise aux praticiens, notamment les infirmiers, les médecins généralistes, les spécialistes et autres sages-femmes pour leur permettre d'améliorer la prise en charge des patients.

"Nous avons souhaité organiser des Journées scientifiques dans les régions. Après Thiès, Mbour et Saint-Louis, aujourd'hui nous sommes à Ziguinchor pour apporter notre soutient aux infirmiers, médecins généralistes ou encore aux spécialistes et sages-femmes. Une manière de leur permettre d'améliorer la prise en charge des patients', a dit sa présidente, le Professeur Aminata Ly.

Elle intervenait lors de la cérémonie d'ouverture de ces journées, en présence de plusieurs autorités administratives, sanitaires et académiques ainsi que d'étudiants en médecine inscrits à l'Unité de formation et de recherche (UFR) Santé de l'Université Assane Seck de Ziguinchor.

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Le thème de cette édition qui porte sur "Photodermatoses et photobiologie", se justifie par le fait qu'actuellement, "de plus en plus avec les changements climatiques, en particulier le réchauffement, les effets délétères du rayonnement solaire" ne sont pas très bien pris en charge.

Selon elle, c'est cela l'intérêt pour cette thématique, ajoutant que les cancers cutanés sont fortement déterminés par l'impact du rayonnement solaire.

"Pour une meilleure stratégie de prévention, il est souhaitable que les praticiens soient formés à cette thématique de photoprotection pour prévenir non seulement les cancers cutanés, mais également les autres photodermatoses, c'est-à-dire les affections dermatologiques qui sont induites, aggravées et entretenues par le soleil", a soutenu Mme Ly.

En marge de cet événement de trois jours, la SOSEDEV a consacré à la journée du vendredi à des ateliers thématiques sur la formation médicale continue, notamment sur l'acné qui constitue le troisième motif de consultation en dermatologie à l'endroit des pharmaciens, Infirmiers chefs de poste et autres médecins généralistes qui reçoivent en première ligne ces patients.

Formations et défis

La dermatologie pédiatrique, qui est prévalante en pédiatrie, les dermatoses qui font aussi partie des affections les plus fréquentes, la prise en charge des plaies et cicatrisations ont également fait l'objet d'une formation pour les praticiens.

"Nous sommes quand même en passe de relever un des défis majeurs, c'est-à-dire la formation des professionnels. Il y a quelques années, en 2008, on était moins de 10 dermatologues, maintenant on est à peu près une centaine et pratiquement la plupart des régions sont desservies en ressources humaines pour la dermatologie comme Tambacounda, Matam, Saint-Louis, Louga, Kaolack et Diourbel", a salué Aminata Ly.

Elle a magnifié le fait que les dermatologues soient affectés dans des zones les plus reculées. "Nous pouvons dire que les ressources humaines sont en passe d'être résolues", a-t-elle dit.

Pr Aminata Ly a cependant déploré l'absence de nouveaux outils, car que la dermatologie "est en pleine révolution", avec l'arrivée de nouveaux outils pour le diagnostic comme la démoscopie, mais également de la microscopie confocale pour le traitement, les appareils de laser et de LED.

Pour la présidente de la Société sénégalaise de dermatologie vénéréologie, "tout cela constitue un défi majeur que la société compte résoudre avec l'appui des autorités sanitaires de ce pays".

"L'autre défi majeur, c'est la recherche en dermatologie avec les enseignants-chercheurs des différentes universités du Sénégal pour cartographier exactement les dermatoses, mais également pour des actions d'épidémiologie de terrain pour la prévention, notamment des cancers cutanés", a souligné Aminata Ly.

Elle estime que l'amélioration des soins passe nécessairement par la formation des ressources humaines dans les zones les plus reculées et que la télédermatologie est attendue pour permettre aux ICP d'avoir accès à l'expertise dermatologique dans les différentes régions.