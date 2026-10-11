Sénégal: Décentralisation - Une association spécialisée déploie son programme de formation des élus territoriaux à Kaolack

Kaolack — L'Association des conseillers municipaux du Sénégal (ACMS) a entamé, samedi à Kaolack (centre), le déploiement de son programme national de formation des élus territoriaux, axé notamment sur la maîtrise du Code général des collectivités territoriales, l'Acte 4 de la décentralisation et les pôles territoires.

Cette initiative vise à renforcer les capacités des conseillers municipaux afin de leur permettre de mieux exercer leurs responsabilités dans la gouvernance territoriale et de contribuer plus efficacement au développement local, a indiqué le président de l'ACMS, Serigne Saliou Ndiaye.

Lancé au mois de juillet dernier à Dakar, ce programme doit être progressivement déployé dans toutes les régions du Sénégal. Selon M. Ndiaye, l'association entend accompagner les collectivités territoriales et l'État dans le renforcement des compétences des élus, particulièrement dans un contexte marqué par des réformes institutionnelles.

Le programme est mis en oeuvre avec l'appui de partenaires techniques, notamment l'Agence régionale de développement (ARD) et un expert de l'Agence de développement local (ADL). Il prévoit la mobilisation de 25 participants par département, auxquels s'ajoutent des représentants de la coordination nationale, a précisé le président de l'ACMS.

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Venue prendre part à la rencontre, la directrice générale du Centre national de la fonction publique locale et de la formation (CNFPLF), Fatou Sène Diouf, a salué une initiative en phase avec les missions de sa structure, qui oeuvre au renforcement des capacités des élus et des agents des collectivités territoriales.

Elle a souligné que la maîtrise des textes régissant la décentralisation et l'appropriation des réformes en cours constituent des enjeux importants pour le fonctionnement des collectivités territoriales.

Elle a également réaffirmé la disponibilité du CNFPLF à accompagner l'ACMS dans la formation des conseillers municipaux, départementaux et des autres acteurs de la décentralisation.

Le maire de Kaolack, Serigne Mboup, a, pour sa part, insisté sur la nécessité d'associer la connaissance des textes réglementaires à celle des mécanismes de développement économique local.

Il a appelé les élus à renforcer leur collaboration avec les opérateurs économiques, estimant que les entreprises contribuent à la création d'emplois et à la dynamisation des activités dans les territoires.

M. Mboup a également plaidé pour une meilleure valorisation du rôle des conseillers municipaux et départementaux dans la conduite des politiques de développement, réaffirmant son engagement à accompagner le programme et à favoriser les partenariats avec les acteurs économiques, notamment les chambres de commerce.