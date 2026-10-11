Sénégal: Louga - Les acteurs culturels et touristiques exposent leurs difficultés aux députés

Les acteurs de la culture, du tourisme et de l'artisanat de la région de Louga (nord) ont exposé, samedi, leurs principales difficultés à la Commission Culture et Communication de l'Assemblée nationale, en mettant notamment l'accent sur le déficit d'infrastructures, les difficultés de financement, le manque de formation et l'insuffisance des équipements.

Cette rencontre s'est tenue au Centre culturel régional de Louga, dans le cadre d'une mission de travail menée par ladite commission, dans le but de recueillir les préoccupations des acteurs de ces secteurs et de contribuer à la recherche de solutions adaptées.

"Dans le cadre de nos missions de contrôle et de suivi des politiques publiques, il est de notre ressort d'aller sur le terrain, de rencontrer les acteurs de la communication, de la culture, de l'artisanat et du tourisme et d'échanger avec eux", a déclaré le président de la Commission Culture et Communication, le député Aliou Sène.

Selon lui, cette démarche s'inscrit dans le cadre du plan de travail annuel de la commission, qui prévoit plusieurs activités destinées à renforcer le dialogue avec les acteurs des secteurs concernés.

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Après une étape à Diourbel, où des échanges similaires ont été organisés avec les acteurs culturels, touristiques et artisanaux, la délégation parlementaire a poursuivi sa mission à Louga.

Les discussions ont permis de recueillir plusieurs doléances relatives aux conditions d'exercice des métiers artistiques et artisanaux, ainsi qu'aux contraintes auxquelles font face les professionnels du tourisme.

Parmi les préoccupations soulevées figurent notamment la question de la copie privée, le statut des artistes, la formalisation des activités, l'accès au financement et le renforcement des capacités professionnelles.

Les acteurs ont également insisté sur le manque d'infrastructures adaptées et l'insuffisance des équipements, aussi bien au Centre culturel régional que dans les milieux artistiques.

Face à ces difficultés, Aliou Sène a indiqué que la commission entendait compiler les différentes doléances dans un rapport destiné à être partagé avec les responsables concernés et les acteurs des secteurs visités.

L'objectif est de permettre une meilleure prise en compte de ces préoccupations et de favoriser l'identification de réponses appropriées, a-t-il expliqué.

Le président de la commission a toutefois précisé que le rôle des députés consiste notamment à transmettre ces doléances à l'exécutif, afin que les autorités compétentes puissent examiner les mesures à prendre.