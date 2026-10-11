Sénégal: Diourbel - 3 000 élèves de 35 écoles bénéficient d'un don de fournitures scolaires

Diourbel — Plus de 3 000 élèves des 35 écoles de la commune de Diourbel (centre) ont bénéficié, samedi , d'un don de fournitures scolaires d'un montant de 3,5 millions de francs CFA, destiné à soutenir les familles vulnérables et à permettre aux enfants de démarrer l'année scolaire dans de bonnes conditions.

"L'objet de cette distribution, c'est d'apporter un soutien en ces moments difficiles aux parents vulnérables, aux enfants dont les familles sont vulnérables, pour que l'année scolaire puisse démarrer dans de bonnes conditions", a expliqué le donateur , Baye Mayoro Diop par ailleurs directeur du centre des oeuvres universitaires et sociales de Bambey.

M. Diop a précisé que cette initiative, qui couvre l'ensemble des 35 écoles de la commune, vise à soulager les familles confrontées à des difficultés économiques.

"Nous avons dégagé un montant de 3,5 millions FCFA pour appuyer les élèves, appuyer les familles démunies et nous aurions aimé que ça soit doublé, triplé, quadruplé pour permettre que toutes les familles se sentent soulagées", a-t-il déclaré, soulignant que ce geste s'inscrit dans une continuité engagée depuis 2002.

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Représentant l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Diourbel, Mbaye Faye a salué cette initiative "d'une importance capitale pour les enfants", estimant qu'il s'agit d"'un acte social et pédagogique".

Baye Mayoro Diop, directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et sociales (CROUS) de Bambey, a également souligné la portée sociale et pédagogique de cette activité.

Il a par ailleurs réaffirmé son engagement auprès des populations, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'éclairage public et des infrastructures, en insistant sur la nécessité d'identifier les difficultés avec les habitants et de contribuer à leur trouver des solutions.