Sénégal: A Bakel, le CCJ initie une opération de désherbage du lycée Waoundé Ndiaye

10 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bakel — Plusieurs jeunes de la ville de Bakel (est) ainsi que des forces de défense et de sécurité et des chefs de services déconcentrés ont pris part, samedi, à la journée de désherbage du lycée Waoundé Ndiaye, à l'initiative du conseil consultatif des jeunes (CCJ) de Bakel.

La société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), des éléments de la grande muraille verte (GMV) ainsi des responsables des associations sportives culturelles (ASC) de la ville ont aussi participé à l'activité.

"Aujourd'hui, nous sommes au lycée Waoundé Ndiaye qui est un intrant pédagogique, pour une journée de désherbage", a relevé Abdoulaye Ndiaye, président du conseil consultatif des jeunes de la commune de Bakel".

Ancien de cet établissement d'enseignement secondaire, il s'est félicité de la forte mobilisation des acteurs de la ville autour de cette activité communautaire qui va permettre aux pensionnaires du lycée d'être accueillis, dans un "environnement scolaire propre, sain et sécurisé, dès lundi prochain pour le démarrage des cours de l'année scolaire 2026-2027".

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"Nous sommes également satisfaits de la forte mobilisation des personnes ressources. On a noté l'engouement au niveau de la jeunesse pour venir répondre à l'appel. On va continuer sur cette lancée, consistant à miser sur le capital humain", a déclaré M. Ndiaye.

"On parle de l'école de la communauté, donc la SONAGED doit être au-devant. Déjà on a désherbé toutes les écoles primaires et collèges de la ville, il ne restait que le lycée. Actuellement tous les établissements sont prêts à accueillir les élèves et le personnel enseignant dans un environnement propre et sécurisé", a réagi le responsable départemental de la société nationale de gestion intégrée

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