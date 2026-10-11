Cote d'Ivoire: Nord du pays - Découverte d'une importante mine d'or près de Boundiali

Un important gisement d'or a été découvert dans le nord de la Côte d'Ivoire, près de Boundiali, à plus de 700 kilomètres d'Abidjan. Les ressources aurifères y sont estimées à 115 tonnes. Le groupe australien Aurum Resources, titulaire du permis d'exploration, prévoit de lancer l'exploitation en 2028.

Il aura fallu deux ans d'exploration à la compagnie australienne Aurum Resources, détentrice du permis, pour identifier ce potentiel aurifère de 115 tonnes, faisant de Boundiali la quatrième mine de « classe mondiale » découverte en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un site dont le gisement atteint au moins 90 tonnes d'or. Mais il reste encore beaucoup à faire.

Réunir l'investissement nécessaire

La construction de la mine doit démarrer d'ici la fin de l'année, sous réserve de réunir l'investissement nécessaire au projet, évalué à 503 millions de dollars. Viendra ensuite la phase de production. Elle est estimée à six tonnes par an, à partir du premier semestre 2028.

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Après les gisements de Tanda-Iguela, de Doropo, et surtout celui de la mine Koné, qui a enregistré sa première coulée de 42 kilos d'or le 26 septembre 2026, la découverte de Boundiali témoigne des ambitions croissantes de la Côte d'Ivoire dans le secteur aurifère.

Production multipliée par cinq

En quinze ans, la production d'or a été multipliée par cinq dans le pays. Elle est passée de douze tonnes en 2011, à 59,4 tonnes en 2025.