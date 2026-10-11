Zambie: Nouvel accord de prêt de 1,5 milliard de dollars avec le FMI

La Zambie et le Fonds monétaire international (FMI) ont signé, vendredi 9 octobre, un nouveau programme de 1,5 milliard de dollars, sur trois ans. Le pays qui a restructuré une large partie de sa dette ses dernières années affiche de bons résultats économiques, avec une croissance renforcée. Le FMI relance donc un nouveau programme mais reste vigilant, la situation budgétaire zambienne s'est récemment dégradée.

Les recettes sont plus faibles que prévues et les dépenses publiques en hausse, notamment de la part de l'Agence des réserves alimentaires qui a massivement acheté du maïs, en raison de la sécheresse.

Le Fonds monétaire international réclame d'avantage de discipline fiscale parce qu'il y a eu un relâchement, côté dépenses publiques.

« Il va y avoir des réformes assez importantes, afin d'augmenter les recettes, d'élargir l'assiette fiscale. Il y a pas mal d'entreprises et d'individus qui ne payent pas leurs taxes. Il y a des réformes, au niveau de la gouvernance et notamment un projet de loi sur l'anticorruption. Ils ont accepté de soumettre cette loi au Parlement, avant le début du programme. Et donc cela va dans le bon sens des réformes », explique Edouard Gemayel, chef de mission du FMI en Zambie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après avoir achevé un programme d'1,7 milliard de dollars du FMI, en début d'année, la Zambie a pu négocier le nouvel accord, après les élections, dans un contexte de stabilité politique retrouvée.

Le ministre des Finances, Situmbeko Musokotwane, en attend beaucoup : « Cela nous aidera à résister au choc, mais aussi à permettre à l'économie de croître conformément au programme que le président défend depuis sa réélection : croissance, croissance, croissance ! »

L'inflation est retombée à 6 %, en septembre, mais elle reste préoccupante... le FMI insiste d'ailleurs sur une « préservation de la stabilité des prix »