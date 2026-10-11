Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 octobre 2026

revue de presse

Malaisie : Coopération et crises internationales au menu de la visite du président égyptien

Le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi a échangé, samedi, avec le Premier ministre de Malaisie Anwar Ibrahim à Kuala Lumpur, deuxième étape de sa tournée en Asie.

La situation à l’échelle internationale, dominée notamment par divers foyers de tensions, a été au menu de la rencontre. Abdel-Fattah al-Sissi a déclaré, lors d’une conférence, qu’il s’efforçait de « mettre un terme à l’escalade » au Moyen-Orient. Le président égyptien et son hôte ont aussi évoqué la crise dans la Corne de l’Afrique.

''J’ai également discuté avec le Premier ministre de la situation dans la Corne de l’Afrique et en mer Rouge. J’ai souligné l’importance de parvenir à un règlement politique global, seul moyen de mettre fin à toutes les crises de la région.'', a déclaré le président égyptien. [Source Africanews]

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Près de 5 400 citernes acheminées à Bamako depuis septembre

Un convoi de 957 camions-citernes est arrivé samedi à Bamako sous escorte militaire. Cette livraison porte à 5 396 le nombre de citernes acheminées vers la capitale malienne depuis septembre, selon les services du commerce.

Les autorités maliennes ont annoncé, samedi 10 octobre, l’arrivée à Bamako de 957 camions-citernes transportant des produits pétroliers, l’un des plus importants convois réceptionnés depuis le renforcement du dispositif de sécurisation de l’approvisionnement national.

Les véhicules ont rejoint la capitale sous escorte des Forces armées maliennes, selon la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence (DGCC). Les services des douanes, du commerce et de la police ont ensuite assuré leur prise en charge avant l’orientation des cargaisons vers les dépôts pétroliers et les circuits de distribution. [Source Apanews]

L'Éthiopie et l'Érythrée au bord de l'affrontement

En Éthiopie au Tigré, les troupes fédérales progressent toujours plus vers le nord et la frontière avec l'Érythrée où sont postées les troupes érythréennes. L'Érythrée a demandé hier au Conseil de sécurité de l'ONU de condamner la « déclaration de guerre déplorable » de l'Éthiopie, avertissant qu'elle « déstabilisera la région toute entière ».

Dans sa lettre, l'Érythrée avertit : une guerre causerait des ravages considérables aux populations des deux pays. Elle demande au Conseil de sécurité des Nations unies de condamner l'Éthiopie et de prendre des mesures dissuasives. Selon l'auteur du document, Osman Saleh, ministre des Affaires étrangères érythréen, l'Éthiopie cherche à justifier une guerre d'agression envers son pays. [Source RFI]

Real Madrid : L’ Ivoirien Yan Diomandé ouvre enfin son compteur, le Bernabéu s’enflamme

Recruté pour environ 140 millions d’euros, Yan Diomandé a enfin trouvé le chemin des filets avec le Real Madrid. Titularisé face à Villarreal, ce samedi 10 octobre, pour la 8e journée de Liga, l’ailier ivoirien a inscrit son premier but sous le maillot merengue et donné l’avantage à son équipe. Une réalisation attendue pour le jeune international, qui commence à se faire une place dans l’effectif madrilène.

La trêve internationale n’a pas freiné les ambitions du joyau ivoirien. Après avoir enchaîné les rencontres avec la Côte d’Ivoire, Yan Diomandé a retrouvé une place de titulaire au Santiago-Bernabéu pour son rendez-vous face à Villarreal. L’entraîneur madrilène l’a préféré à Vinícius Júnior et Brahim Díaz, tous deux laissés sur le banc au coup d’envoi. [Source Afrik.com]

CEMAC : Cinq anciennes séries de pièces démonétisées dès novembre 2026

La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) met fin à la validité de plusieurs générations de pièces de monnaie. À compter du 1er novembre 2026, les émissions datant de 1958, 1959, 1972, 1976 et 1985 ne pourront plus servir aux transactions dans les six États membres. Une décision qui accompagne le déploiement de la gamme monétaire introduite par la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) en avril 2025.

Le Comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale (UMAC) a fixé au 1er novembre 2026 la date de retrait du cours légal des anciennes séries de pièces de monnaie. La décision a été adoptée le 7 octobre à N’Djamena, au Tchad, lors d’une session présidée par le ministre tchadien des Finances, Tahir Hamid Nguilin.

La mesure concerne les pièces émises en 1958, 1959, 1972, 1976 et 1985. Dès son application, elles ne disposeront plus du pouvoir libératoire permettant de régler une dette ou d’effectuer un paiement. Leur utilisation ne sera donc plus reconnue dans les transactions commerciales au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale, en République centrafricaine et au Tchad. [Source LSI Africa]

RDC : Le virologue Jean-Jacques Muyembe reçoit le Prix Virchow

Le professeur et virologue congolais Jean-Jacques Muyembe Tamfum a reçu le Prix Virchow 2026, a annoncé le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo.

« Cette distinction internationale met en récompense son engagement dans la recherche scientifique, la prévention des maladies infectieuses et la protection des populations », a indiqué le ministère de la Santé dans un message.

Jean-Jacques Muyembe Tamfum est reconnu pour ses travaux sur le virus Ebola, une maladie infectieuse grave ayant provoqué plusieurs épidémies en Afrique, notamment en République démocratique du Congo. [Source TRT Afrika]

Mauritanie : Voici la composition du nouveau gouvernement

La présidence mauritanienne a annoncé samedi la composition du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Mokhtar Ould Diay qui a été reconduit dans ses fonctions par le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Vendredi, Ould Diay avait présenté la démission du gouvernement qu’il dirigeait au président mauritanien, au lendemain de la présentation des conclusions du rapport de la «commission d’enquête indépendante» sur l’incendie de deux stations de transformation électrique à Nouakchott.

Plusieurs ministres sortants ont conservé leurs portefeuilles dans la nouvelle formation gouvernementale, dont les ministres des Affaires étrangères, de la Justice, des Finances, de l’Équipement, des Mines et de l’Industrie, ainsi que du Commerce et du Tourisme. [Source Le 360 Afrique]

Hydrocarbures : Les prix de baril jugés stables au troisième trimestre 2026 au Congo

Le Comité de fixation des prix des hydrocarbures a tenu, du 7 au 9 septembre à Brazzaville, sa réunion ordinaire au titre du troisième trimestre. L’on retient qu’en dépit des bouleversements au niveau mondial dus aux tensions géopolitiques, les prix fiscaux des hydrocarbures au Congo reflètent la réalité du marché.

La réunion présidée par le ministre des hydrocarbures, Stev Simplice Onanga, s’est tenue sur trois jours. Les travaux d’experts ont porté sur l’examen des dynamiques du marché pétrolier à l’international au troisième trimestre 2026 ; le comportement des bruts ; l’analyse de la cohérence des données de vente des hydrocarbures déclarées par les sociétés pétrolières et la fixation des prix des hydrocarbures au troisième trimestre de l’année. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Présidence de la FIFA 2027 : Les 54 fédérations africaines réaffirment leur soutien à Infantino

Les 54 fédérations membres de la Confédération africaine de football ont réaffirmé leur soutien unanime à Gianni Infantino pour l’élection à la présidence de la FIFA prévue en mars 2027. Patrice Motsepe a annoncé cette position jeudi 8 octobre, lors de la conférence stratégique de la CAF organisée sur l’île de Sal, au Cap-Vert.

Ce soutien avait déjà été formalisé le 29 avril à Vancouver, à la veille du 76e Congrès de la FIFA. La CAF avait alors indiqué que l’ensemble de ses associations membres appuyait la candidature d’Infantino pour le mandat 2027-2031. La déclaration du Cap-Vert confirme donc une position arrêtée plusieurs mois plus tôt.

The United Song : SeBa porte les couleurs du Gabon aux côtés de 241 artistes

La chanteuse gabonaise SeBa, originaire de Koulamoutou, représente le Gabon dans le projet musical international The United Song, dont le titre éponyme est sorti le 21 septembre 2026, à l’occasion de la Journée internationale de la paix. Lancée en 2020 aux États-Unis, cette initiative à but non lucratif réunit 242 participants représentant autant de pays et territoires. Une collaboration artistique qui entend promouvoir l’unité à travers la diversité des langues, des cultures et des traditions musicales.

Faire chanter le monde sur un même morceau : c’est l’ambition portée par The United Song, une initiative musicale née à Lincoln City, dans l’Oregon, aux États-Unis. Après plusieurs années de collaboration à distance, le projet a abouti à la publication d’une chanson réunissant des participants d’origines, d’âges et de parcours artistiques différents.

Parmi eux figure SeBa, une artiste gabonaise dont l’univers musical puise largement dans le patrimoine culturel national. Sa participation offre une visibilité supplémentaire à la création musicale gabonaise, dans un projet qui cherche à dépasser les frontières géographiques et linguistiques. [Source GabonMediaTime]