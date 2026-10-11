Afrique: Panafricanisme et transmission - "A letter to my younger self", l'ouvrage qui réinvente le leadership féminin

C’est dans les locaux du lycée John F. Kennedy de Dakar que s’est tenu le lancement officiel de ce livre, initié par Aïda DIOUF, ce 10 octobre 2026. Préfacé par Angélique Kidjo, ce projet littéraire et social ambitionne d’inspirer la nouvelle génération féminine dans tout le continent, à travers 17 parcours de femmes africaines, sous forme de lettres adressées à la jeune fille qu’elles ont été. Les autrices y abordent onze sujets clés, dont la santé mentale et l’estime de soi.

Le choix de cet établissement fait sens pour l’auteure, car il est exclusivement réservé aux jeunes filles, mais également parce qu’il a été, il y a plusieurs années, l’endroit où sa mère a étudié. En présence de la proviseure, Fatimata Sow Sarr, et de quelques élèves des différentes classes de ce lycée, Aïda DIOUF a souhaité poser les bases pour cette première sortie. Elle débute son propos en expliquant la vision et l’objectif qui sous-tendent le projet : transmettre aux plus jeunes des histoires aussi différentes qu’inspirantes, afin que chaque lectrice ait au moins un modèle féminin de leadership africain, à qui s’identifier.

La création de cet ouvrage part d’une volonté de montrer le champ des possibilités qui s’offre aux jeunes filles et jeunes femmes qui osent rêver, qui ne se renferment ni dans le doute, ni dans la timidité. « Tout part d’une intention et ce projet en est le résultat. Le doute ne définit pas notre identité et nos capacités, c’est simplement une phase de réflexion qui montre qu’on n’a pas encore toutes les réponses », déclare-t-elle. La pluralité de ces parcours naît du désir d’offrir à des jeunes filles une plateforme où elles pourront se retrouver dans les témoignages de ces leaders féminins, qu’elles n’auront peut-être pas l’occasion de rencontrer dans leur quotidien et leur écosystème.

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Dans ce livre, la première lettre est celle de Germaine ACOGNY, danseuse contemporaine. Pour la première fois, ses mots sont sortis du livre à travers une voix. Une voix haute et légitime, celle de Fa Bintou, élève en Terminale S, mais aussi présidente du club de lecture du lycée. Elle a retransmis avec émotion le parcours semé d’embûches d’une femme qui n’a jamais baissé les bras. Lire cette lettre de façon audible à ce moment précis était intentionnel : faire découvrir et donner envie aux jeunes filles présentes d’aller plus loin dans la découverte de ces différentes histoires.

La cible a été atteinte, puisqu’elles ont à leur tour exprimé leur ressenti face au parcours de cette grande danseuse. « J’ai compris que malgré les barrières solides, je suis capable de réaliser mon rêve, celui de devenir écrivaine un jour. J’imagine que quelqu’un lira mon histoire et verra qu’il est possible de rêver grand et d’inspirer », a confié Fatoumata Ba, élève de 3ème. « Moi je n’ai pas vraiment confiance en moi, je ne me trouve assez bien pour rien. J’espère qu’à travers ce livre je saurai reprendre confiance un jour, pour réaliser tout ce qui me tient à cœur », a témoigné Arame Fall, élève de 4ème.

À la fin de ce moment de partages, toutes les jeunes filles présentes, une cinquantaine d’élèves, ont reçu gratuitement un exemplaire de l’ouvrage. L’auteure souhaite que le panafricanisme de ce livre se ressente également dans sa distribution, c’est pourquoi elle ambitionne d’atteindre 10 000 ouvrages donnés gratuitement à travers 10 pays africains. Pour l’instant, des dons sont prévus au Sénégal, au Maroc, en Côte d’Ivoire et au Rwanda.

Cette distribution gratuite repose sur ALTMYS, un projet à but non lucratif qui ambitionne de faire d’« A Letter to My Younger Self » une archive vivante de transmission et de mémoire du leadership féminin africain, appelée à se déployer dans plusieurs langues, éditions et formats. Les bénéfices issus de la vente du livre, ainsi que les droits d’auteur, seront reversés à l’association afin de soutenir cette distribution.

Une manière de rappeler, à l’échelle du continent, ce que disait l’auteure aux élèves : le doute n’est qu’une étape, et chacune peut s’y reconnaître avant de la dépasser.