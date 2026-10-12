Afrique: Joueur africain de l'année - Nicolas Pépé vote Pape Gueye

12 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

L'attaquant ivoirien Nicolas Pépé a une préférence claire pour le trophée de Joueur africain de l'année 2026, et elle va à son coéquipier en club, Pape Alassane Gueye.

Le milieu sénégalais n'est pas le nom qui domine les pronostics. Il a pourtant livré une saison remarquable à Villarreal, qui a terminé 3e de Liga. Avec 5 buts et 2 passes décisives, il a contribué au beau parcours du Sous-marin jaune. Les votes l'ont désigné meilleur joueur africain du championnat espagnol 2025-2026, avec 38 % des suffrages, devant Iñaki Williams et Pépé lui-même.

Ce dernier, au micro de DAZN, a d'ailleurs été clair : l'unique buteur de la finale de la dernière CAN doit remporter le prix du joueur africain de l'année 2026, alors que les regards se tournent plutôt vers Achraf Hakimi, lauréat sortant, ou Ismaïla Sarr.

« Il a un CV pour (prétendre remporter le titre de Joueur africain de l'année). Il a été meilleur joueur africain de la saison en Liga, il a gagné la CAN, il a été buteur en finale, il est performant. Donc, je pense qu'il a son mot à dire. Et s'il gagne, il ne sera pas volé, il sera totalement mérité », assure l'Ivoirien.

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