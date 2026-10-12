Sénégal: Quand les organisations pro-Lgbt tentent de faire pression sur Diomaye Faye

Les organisations pro-Lgbt ne lâchent pas l'affaire. Leurs revendications avaient déjà été soulevées lors de l'interview accordée au Groupe France Média Monde par le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Djakkar Faye, le jeudi 24 septembre 2026 en marge des travaux de la 81e Assemblée générale des Nations unies à New York.

Dans un rapport publié ce lundi 12 octobre 2026, Human Right Watch s'inquiète des droits des citoyens sénégalais homosexuels et trans de plus en plus souvent bafoués par la répression qui s'abat sur eux depuis l'adoption d'une loi qui renforce les peines à l'encontre des actes qualifiés de « contre nature », le 11 mars dernier. L'agenda est bien choisi. Puisque s'ouvre ce même jour à Dakar la 89e session ordinaire de la Commission africaine des droits humains et des peuples.

Depuis ce durcissement législatif, la stratégie des organisations est claire : maintenir le Sénégal sous pression internationale. Elle repose sur trois leviers.

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Le premier est diplomatique. Courriers aux chancelleries occidentales, alertes aux procédures spéciales de l'ONU, plaidoyer pour conditionner une partie de l'aide. Le second est médiatique. Chaque déplacement du Président Faye à l'étranger devient une occasion de l'interpeller, comme lors de cet entretien de 20 minutes accordé le 24 septembre à RFI et France 24 à New York. Tribunes, interviews orientées et campagnes sur les réseaux visent à imposer le sujet. Le troisième est juridique, avec la saisine de la Commission africaine qui s'ouvre ce 12 octobre à Dakar. Publier le rapport HRW le jour même n'est pas fortuit, c'est une volonté de mettre Dakar en accusation à domicile.

Face à cela, la position de l'Etat sénégalais n'a pas varié. Et le Président Diomaye Faye l'a martelée à New York : le Sénégal ne légiférera pas sous pression.

Pour Dakar, la loi du 11 mars est l'expression d'un consensus social, culturel et religieux. Elle a été votée par une large majorité. La souveraineté législative n'est pas négociable.

C'est le coeur de la doctrine sénégalaise : refuser que l'extérieur dicte la conduite nationale. Le chef de l'Etat renvoie le débat à l'intérieur du pays.

Le bras de fer est donc installé. Les organisations pro-Lgbt jouent la carte de l'embarras international. Le Président joue celle de la fermeté souveraine.