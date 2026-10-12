Sénégal: En quête de parlement ?

analyse

Si la mise en place d’une commission parlementaire au Sénégal n’est pas nouvelle, la forme, le déroulé et le spectre que couvrent les travaux de l’actuelle législature semblent, sans aucune exagération, constituer une révolution copernicienne dans la gouvernance de nos régimes dits démocratiques.

Certes, la configuration actuelle de notre système politique avec un exécutif minoritaire au parlement, face à un bloc d’opposition composé des députés du PASTEF, disposant d’une majorité écrasante, crée une situation inédite, provoquée par la scission intervenue au sein de PASTEF entre le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et son 1er ministre Ousmane Sonko, leader du PASTEF, devenu par la suite Président de l’Assemblée.

Cette situation, pour inédite qu’elle soit, n’en est pas moins un révélateur des véritables pouvoirs Constitutionnels de l’Assemblée nationale, jusque-là considérée comme une chambre d’enregistrement en raison du fait majoritaire. Le président de la République et son parti (et ses alliés) avaient en effet toujours la majorité à l’Assemblée, et par conséquent une quasi-maîtrise de l’agenda du parlement.

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Or, pour cette 15e législature, on a enregistré 6 résolutions du parlement portant mise en place d’une commission parlementaire, à savoir :

sur l’utilisation de mécanismes financiers TRS par le Gouvernement du Sénégal ;

sur les abandons de recettes et la gestion des exonérations fiscales ;

sur les manquements dans la gestion foncière des lotissements et du domaine public maritime ;

sur les licences de pêche au Sénégal ;

sur les irrégularités dans la passation des marchés du programme « Un étudiant, un ordinateur » ;

sur les cessions irrégulières d’immeubles du patrimoine bâti de l’État au Sénégal.

Une commission parlementaire est, faut-il le rappeler, un organe formé temporairement au sein de l’hémicycle par les députés, avec comme objectif d’informer le Parlement sur des faits précis sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, afin de lui permettre de jouer sa mission de contrôle de l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques publiques. Ce n’est pas pour autant une juridiction, même si ses méthodes d’investigation s’apparentent aux enquêtes judiciaires.

La particularité de cet exercice est la période choisie. Elle couvre à la fois le magistère de Macky Sall et celui de l’actuel président Bassirou Diomaye Faye, et last but not least touche au cœur des engagements programmatiques de l’actuel président.

Faut-il y voir une machination politique, voire une instrumentalisation du parlement à des fins politiques ? Ce serait trop simple de le dire, si l’on s’en tient au déroulé des travaux de la commission, qui d’ailleurs sont retransmis en direct, et qui plus est, en langue nationale.

Il est vrai que dans un passé récent les commissions d’enquête parlementaires n’ont pas donné les résultats attendus, au point que bon nombre d’observateurs étaient sceptiques quant à l’issue des travaux des 6 commissions en cours.

En effet, il y a eu des commissions parlementaires sur les inondations en 2020, et sur les accusations de corruption du groupe parlementaire de l’APR allié au PDS, à l’endroit de deux magistrats du Conseil Constitutionnel. L’on se rappelle que, pour ce dernier cas, il a fallu une plainte d’un magistrat pour que la commission soit arrêtée, comme l’exige le règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Mais au-delà de l’exercice de communication tout à fait original qui l’entoure, la commission d’enquête initiée par les députés de PASTEF inaugure une ère de transparence dans la gestion des affaires publiques 10 ans après l’avènement du Président Macky Sall, pour des faits qui relèvent de son mandat, mais également de celui de l’actuel régime.

L’Assemblée nationale revigorée par la nouvelle Constitution de 2016, avec des attributions plus larges, pourra-t-elle aller jusqu’au bout de cette formidable aventure, avec des résultats exécutoires, à supposer que l’exécutif collabore sincèrement ? C’est la question que beaucoup d’analystes se posent. Les prochains jours nous édifieront sur les attitudes de part et d’autre. D’ores et déjà, les auditions se déroulent normalement, et les parties prenantes répondent aux convocations des commissions, exposant du coup les énormes présomptions de dysfonctionnement dans la gouvernance des deniers publics.