Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi reçoit le Panel des facilitateurs de l'UA pour des consultations sur la paix

Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu vendredi 9 octobre à Kinshasa une délégation du Panel des facilitateurs de l'Union africaine (UA), au terme de deux jours de consultations sur les efforts de paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs.

Composée de quatre anciens chefs d'État, Sahle-Work Zewde (Éthiopie), Uhuru Kenyatta (Kenya), Catherine Samba-Panza (Centrafrique) et Mokgweetsi Masisi (Botswana), la délégation a échangé avec les autorités congolaises, notamment la Première ministre Judith Suminwa et des ministres sectoriels.

Cette mission de consultation portait notamment sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC et les processus de paix de Washington et de Doha. À cette occasion, Félix-Antoine Tshisekedi a réaffirmé l'engagement de la RDC dans les démarches diplomatiques en cours, tout en insistant sur la nécessité de concrétiser les engagements pris.

À Kinshasa, le Panel a également rencontré des représentants de la société civile. Pour Sahle-Work Zewde, ancienne présidente de l'Éthiopie, les échanges ont été fructueux.

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« C'était une mission fructueuse, surtout pour la substance que nous avons eue, dans le but de trouver une solution à un conflit sur le continent qui n'a que trop duré et qui est le plus coûteux dans tous les sens », a-t-elle déclaré.

Avant son arrivée dans la capitale congolaise, la délégation avait séjourné à Goma, où elle a échangé avec des responsables de l'AFC/M23.

Après Kinshasa, les facilitateurs de l'Union africaine doivent se rendre en Ouganda et au Burundi, puis dans les villes de Beni, au Nord-Kivu, et de Bunia, en Ituri, pour poursuivre leurs consultations sur les perspectives de paix dans la région.