Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 octobre 2026

revue de presse

Ouverture des Assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale

C’est l’un des grands rendez-vous de l’économie mondiale. Les Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale ont débuté ce lundi à Bangkok, en Thaïlande.

Pendant une semaine, plus 15 000 décideurs politiques, économistes ou encore chefs d’entreprises venus du monde entier participent à des conférences, des tables rondes et des réunions pour parler économie mondiale, marchés financiers, financement du développement et technologies émergentes.

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Au menu des discussions notamment, le blocage du détroit d’Ormuz qui a créé une crise énergétique mondiale, les effets du phénomène météorologique El Niño et l’intelligence artificielle qui accapare les flux financiers. [Source Africanews]

Réforme de l’ONU : Dakar réaffirme la Position africaine commune

Le Sénégal a réaffirmé son attachement à la Position africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, à l’occasion de la 14ᵉ réunion ministérielle du Comité des Dix (C-10) de l’Union africaine, tenue les 10 et 11 octobre à Tripoli, en Libye.

La délégation sénégalaise à la 14e réunion du C-10 était conduite à Tripoli par le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang, dont la participation traduit l’engagement de Dakar en faveur d’une réforme du système multilatéral garantissant une place plus équitable au continent africain dans les instances internationales de décision.

Les travaux ont permis de réaffirmer les revendications africaines en faveur d’une représentation juste et effective au Conseil de sécurité, conformément à la Position africaine commune défendue par l’Union africaine. [Source Apanews]

Burkina Faso : Les exportations de farine de céréales suspendues jusqu’à nouvel ordre

Le Burkina Faso a de nouveau suspendu les exportations de farines de mil, de maïs et de sorgho, ainsi que de leurs dérivés, afin de prévenir les pénuries et de contenir la hausse des prix sur le marché intérieur. Cette mesure intervient quelques mois après la levée d’une précédente interdiction.

Dans un communiqué daté du 9 octobre, le ministre du Commerce, Serge Gnaniodem Poda, a annoncé la suspension des exportations de ces produits sur l’ensemble du territoire national, « jusqu’à nouvel ordre ». La décision vise à « assurer la disponibilité régulière » des farines et à « améliorer leur accessibilité aux consommateurs », selon le ministre.

La délivrance d’autorisations spéciales d’exportation est également suspendue et les contrevenants s’exposent à des sanctions. Cette mesure intervient après la levée, en juillet 2026, d’une interdiction instaurée en 2022. Depuis, des opérateurs économiques ont dénoncé des sorties massives de farine vers les pays voisins, où les prix sont plus élevés, entraînant des pénuries et une hausse des prix au Burkina Faso. [Source Africa Radio]

Santé mondiale : L’Afrique en première ligne face aux 17 menaces identifiées par The Lancet d’ici à 2100

Une commission internationale dont le rapport est publié dans The Lancet identifie 17 menaces majeures pour la santé humaine d’ici à 2100. Si les risques concernent toute la planète, l’Afrique subsaharienne apparaît particulièrement vulnérable, notamment face au recul de l’aide internationale à la santé et au retard en matière d’éducation.

Pour l’Afrique subsaharienne, l’école compte parmi les principaux leviers de santé d’ici à 2100. C’est l’un des enseignements d’un vaste rapport publié dimanche 11 octobre 2026 par The Lancet, à l’occasion du World Health Summit de Berlin. Réunissant 35 experts internationaux, la Commission du Lancet sur les menaces mondiales pour la santé au XXIe siècle a évalué les principales menaces susceptibles de peser sur la santé mondiale jusqu’à la fin du siècle. [Source Afrik.com]

Mali : L'ancien maire de Bamako jugé dans une vaste affaire de spéculation foncière autour de l'aéroport

Plus de 3 000 parcelles ont été attribuées dans la zone aéroporturaire, soit dans un domaine censé appartenir aux aéroports du Mali. L’ancien maire de Bamako Adama Sangaré et au moins sept autres co-inculpés sont convoqués à la barre ce lundi 12 octobre. Poursuivis pour « détournement de deniers publics » et pour « faux usage de faux », ils clament leur innocence.

Espace stratégique, le domaine aéroportuaire de Bamako, est officiellement réservé aux activités et à la sécurité de l’aéroport international Modibo-Keïta. Mais au fil des ans, il a accueilli des unités industrielles, un entrepôt et surtout des habitations. Environ 3 500 parcelles ont été attribuées à des privés. Sur les terrains, se dressent depuis d’imposantes demeures.

L’accusation qualifie ces opérations d’attribution des parcelles « de spéculations foncières ». Mais aussi de « détournement de deniers publics » et de « faux, usage de faux ». [Source RFI]

Gabon : Oligui Nguema remanie son gouvernement, 32 ministres nommés

Le Gabon dispose d’une équipe gouvernementale remaniée depuis le 11 octobre 2026. La composition rendue publique fait état de huit nominations, de cinq départs et de plusieurs changements d’attributions ministérielles. Désormais constitué de 32 membres, contre 30 en janvier, l’exécutif demeure placé sous la coordination du vice-président du gouvernement, Hermann Immongault.

Le changement le plus notable concerne l’Éducation nationale. Camelia Ntoutoume Leclercq quitte le gouvernement et cède son portefeuille à Jacqueline Ilogue Bignoumba, précédemment ministre du Travail. Son départ ramène à deux le nombre de ministres d’État : Brigitte Onkanowa à la Défense nationale et Ulrich Manfoumbi Manfoumbi aux Transports. Quatre autres ministres ne sont pas reconduits : Philippe Tonangoye, Jean-François Ndong Obiang, Lubin Ntoutoume et Armande Longo épouse Moulengui, respectivement chargés de l’Eau et de l’Énergie, de la Réforme institutionnelle, de l’Industrie et des Affaires sociales. [Source LSI Africa]

Cémac : Cinq anciennes gammes de pièces seront retirées de la circulation dès novembre

Les pièces des gammes 1958, 1959, 1971, 1976 et 1985 perdront leur cours légal et leur pouvoir libératoire dans les six pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cémac) à compter du 1er novembre 2026, selon une décision du Comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale (Umac), réuni le 7 octobre à N’Djamena, au Tchad.

Cette décision figure parmi les principales mesures adoptées lors de cette session ordinaire, présidée par le ministre tchadien des Finances, Tahir Hamid Nguilin. Les travaux ont également porté sur la conjoncture économique et financière de la sous-région, ainsi que sur les perspectives macroéconomiques à court et moyen termes. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Le Burundi lance trois mois de mobilisation contre la corruption

Le président Évariste Ndayishimiye a lancé à Kiriri une campagne nationale destinée à faire appliquer la stratégie anticorruption adoptée en janvier.

Le Burundi a lancé une campagne nationale de trois mois pour faire connaître sa stratégie de lutte contre la corruption, lors d’une cérémonie présidée vendredi 9 octobre au palais de Kiriri par le chef de l’État, Évariste Ndayishimiye. La présidence présente cette mobilisation comme une étape destinée à faire passer le plan adopté le 7 janvier de la décision politique à l’application sur le terrain.

Selon le compte rendu officiel publié le lendemain, la campagne doit associer les institutions publiques, les acteurs privés, les organisations de la société civile et les citoyens. Des commissions mixtes sont annoncées jusqu’au niveau des collines afin de renforcer la transparence dans la gestion des ressources publiques et de rapprocher les mécanismes de contrôle des communautés. [Source Beninwebtv]

Nigeria : La dette publique s’élève à 120,9 milliards de dollars au T2 de 2026

La dette publique au Nigeria s’élève à 120,9 milliards de dollars US au deuxième trimestre de 2026, rapportent des médias citant les chiffres du Bureau de Gestion de la Dette du Nigeria (DMO).

Le stock de la dette publique représente 115 Md de dollars US en mars 2026 enregistrant une hausse de 5,2% en trois mois et de 21% en un an (99,7 Md USD en juin 2025), rappellent les mêmes sources. Et de poursuivre qu’en 2025, le stock de la dette publique s’était légèrement contracté entre le T1 et le T2, soit moins de 200 mille USD, alors qu’en 2024, ce stock avait augmenté de 47%.

Quant à la composition de cette dette, elle est restée identique à celle du premier trimestre, avec 45% de dette externe et 55% de dette domestique, principalement constituée d’obligations fédérales « FGN bonds », renseigne le DMO. [Source Le 360 Afrique]

Joueur africain de l'année - Nicolas Pépé vote Pape Gueye

L'attaquant ivoirien Nicolas Pépé a une préférence claire pour le trophée de Joueur africain de l'année 2026, et elle va à son coéquipier en club, Pape Alassane Gueye.

Le milieu sénégalais n'est pas le nom qui domine les pronostics. Il a pourtant livré une saison remarquable à Villarreal, qui a terminé 3e de Liga. Avec 5 buts et 2 passes décisives, il a contribué au beau parcours du Sous-marin jaune. Les votes l'ont désigné meilleur joueur africain du championnat espagnol 2025-2026, avec 38 % des suffrages, devant Iñaki Williams et Pépé lui-même.

Ce dernier, au micro de DAZN, a d'ailleurs été clair : l'unique buteur de la finale de la dernière CAN doit remporter le prix du joueur africain de l'année 2026, alors que les regards se tournent plutôt vers Achraf Hakimi, lauréat sortant, ou Ismaïla Sarr. [Source Le Soleil]