Bénin: Nourénou Atchadé élu pour cinq ans à la tête du principal parti d'opposition, Les Démocrates

Le congrès ordinaire des Démocrates, principal parti d'opposition au Bénin, s'est achevé dimanche 11 octobre à Porto-Novo. Président par intérim depuis la démission de Boni Yayi en mars 2026, Nourénou Atchadé a été élu pour cinq ans à la tête de la formation, qui a réaffirmé son positionnement dans l'opposition face au nouveau président de la République, Romuald Wadagni.

Le temps fort de cette journée de clôture du congrès des Démocrates au Bénin a été la présentation de Nourénou Atchadé, élu par consensus, pour succéder au fondateur du parti, Boni Yayi, qui a démissionné il y a sept mois. Le nouveau président a été ovationné par les militants, dans une salle où plusieurs coupures de courant ont privé l'assistance de sonorisation et d'éclairage.

Ancien député, ex-vice-président et président du groupe parlementaire des Démocrates, Nourénou Atchadé, un homme d'affaires de 57 ans qui préfère le boubou traditionnel au costume strict, incarne l'unité que la formation voulait afficher après les turbulences qui l'ont secouée. « Il a "tenu dur". Disciple de Yayi, il sait déjà ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Avec lui, notre parti aura un candidat à tous les niveaux pour les élections qui viendront prochainement », se réjouit ainsi un militant.

Reste que Nourénou Atchadé hérite aussi d'une formation sans aucun élu qui va désormais devoir attendre sept ans - la durée des nouveaux mandats présidentiels et législatifs - pour en avoir de nouveau, mais aussi respecter la trêve politique d'une durée de six ans prévue par la nouvelle Constitution. Deux obstacles qui n'empêchent pourtant pas le nouveau président des Démocrates de promettre qu'ils vont se faire entendre : « Nous sommes un parti d'opposition et nous allons continuer d'animer la vie politique : critiquer, nous le ferons, a-t-il lancé, ajoutant : On doit pouvoir faire des propositions alternatives. La trêve ne veut pas dire absence d'activité politique ».

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Quatre motions ont également été lues ce dimanche au cours de la seconde journée du congrès. Dans l'une d'elles, le parti Les Démocrates réaffirme son appartenance à l'opposition face au nouveau président de la République, Romuald Wadagni.

Cinq hauts cadres menacés de radiation

Une autre motion a visé d'anciens membres démissionnaires du parti. Les congressistes ont demandé la radiation définitive de cinq hauts cadres, dont les noms ont été lus publiquement. En tête de cette liste figure Éric Houndété. Celui-ci avait pourtant annoncé sa démission à la veille du congrès, entraînant avec lui une vingtaine de responsables ainsi que plusieurs militants.

Le congrès a également adopté une limitation du mandat du président du parti : celui-ci ne pourra désormais exercer que deux mandats de cinq ans au maximum. En clôturant les travaux, Nourénou Atchadé a assuré que Les Démocrates « n'est pas un parti d'homme fort, d'homme puissant, mais un parti de masse et un parti du peuple ».