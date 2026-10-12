Gabon: Remaniement ministériel avec des changements à l'Éducation, l'Énergie et la Réforme

Au Gabon, le gouvernement a été remanié le 11 octobre 2026, 10 mois après sa mise en place. L'équipe est toujours dirigée par Hermann Immongault en qualité de vice-président du gouvernement, l'équivalent de Premier ministre. Mais elle totalise désormais 33 membres contre 30 dans l'équipe sortante.

Les proches du président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, conservent les postes clés du gouvernement : à la Défense Brigitte Onkanowa, au Pétrole Clotaire Kondja, à l'Économie et aux finances Thierry Minko et Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny aux Affaires étrangères.

La sortie la plus retentissante est celle de Camelia Ntoutoume Leclercq, ministre d'État à l'Éducation. L'année dernière, son ministère a été secoué par un mois et demi de grève des enseignants, la plus longue depuis l'arrivée du président Oligui Nguema au pouvoir.

Quitte aussi le gouvernement, Philippe Tonangoye à l'Énergie, alors que le pays est touché par des coupures d'électricité et d'eau.

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Jean François Ndong Obiang a aussi été remercié. Son ministère de la Réforme est soupçonné de modification clandestine des lois après leur promulgation.

Fortes attentes sociales et perspective « négative »

Il y a par ailleurs huit entrants, dont Olivier Mouckocko à l'Énergie, Raïssa Nana Ghogho aux Affaires sociales, et Emmanuel Eyeghe Nze, qui devient porte-parole du gouvernement.

Reste un défi de taille : trouver les financements pour répondre à une forte demande sociale, alors que l'agence Moody's a abaissé en juin la perspective du Gabon de « stable » à « négative ».