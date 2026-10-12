Sénégal: Rentrée scolaire 2026-2027 - Le gouvernement mise sur une reprise progressive

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, confirme la reprise des cours ce lundi 12 octobre 2026, malgré les difficultés persistantes dans certains établissements. Les 72 heures perdues devraient être rattrapées grâce à des ajustements de l'organisation scolaire.

La rentrée scolaire est maintenue au lundi 12 octobre 2026 sur l'essentiel du territoire national, malgré les inondations qui affectent encore plusieurs établissements. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, estime que l'évolution de la situation permet une reprise des cours, tout en reconnaissant que certaines écoles auront besoin d'un délai supplémentaire de 24 à 48 heures.

Sur près de 30 000 établissements scolaires recensés au Sénégal, environ 644 avaient été initialement identifiés comme touchés par les inondations. Ce nombre est ensuite passé à un peu plus de 200, avant une nouvelle baisse à la veille de la rentrée. Le ministre n'a toutefois pas communiqué de bilan national définitif actualisé.

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Dans la banlieue dakaroise, les difficultés restent importantes. À Guédiawaye, 46 établissements publics sur 258 ont été affectés. En prenant en compte les structures publiques et privées, le ministre fait état de 1 374 établissements dans la zone, dont environ 3 % touchés. À Pikine, 62 établissements publics sur 170 sont concernés.

Pour faciliter la reprise, les sapeurs-pompiers, les collectivités territoriales, les parents d'élèves et les communautés éducatives sont mobilisés. Toutefois, la remontée des nappes phréatiques complique parfois les opérations de pompage. Dans ces établissements, l'accueil des élèves pourrait être différé de 24 à 48 heures, selon l'évolution de la situation.

Concernant le quantum horaire, le ministre se veut rassurant. Les 72 heures perdues devraient être récupérées grâce à des ajustements de l'organisation scolaire et à une mobilisation des acteurs de l'éducation. Moustapha Mamba Guirassy évoque notamment la possibilité de prolonger certaines activités pédagogiques afin de préserver le volume d'enseignement prévu pour l'année scolaire.

Au-delà de cette rentrée, les perturbations climatiques relancent le débat sur l'adaptation du calendrier scolaire. Le ministre indique que plusieurs options ont été examinées, dont le maintien d'une date commune ou un démarrage différencié selon les académies. Pour l'année prochaine, une formule intermédiaire pourrait être envisagée, avec un décalage d'environ une semaine pour certaines académies, en fonction des contraintes locales.

Cette éventuelle « semi-académisation » du calendrier reste à l'étude dans le cadre de la refondation du système éducatif. Elle devra notamment tenir compte des réalités climatiques, de l'organisation des examens et concours et du principe d'égalité des chances entre les élèves.

Sur le plan matériel, le gouvernement annonce la mise à disposition d'un million de kits scolaires au profit des élèves et des établissements. Le ministre rappelle également la distribution de près de 60 000 tables-bancs l'année dernière et annonce un volume similaire pour cette année.