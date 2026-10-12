Sénégal: « Re-Création 2026 » - Le DMWM forme près de 96 000 jeunes aux valeurs spirituelles et citoyennes

Le Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty (DMWM) a clôturé samedi 10 octobre, à Tivaouane, la quatrième édition de ses camps de vacances Re-Création. Pendant trois semaines, près de 96 000 jeunes ont reçu une formation spirituelle, morale et citoyenne, prolongée sur le terrain par de nombreuses actions au service des communautés.

Les chiffres disent l'ampleur du rendez-vous. Pour sa quatrième édition, la Re-Création du Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty (DMWM) a réuni 95 838 pensionnaires, dont 11 542 sympathisants, répartis dans 670 daaras à travers le Sénégal. Le mouvement a aussi organisé des camps en Gambie, en Mauritanie et en Europe. La cérémonie nationale de clôture s'est tenue samedi 10 octobre dans la cité religieuse.

Placée sous l'égide de Serigne Moustapha Sy Al Maktoum, l'édition s'est déroulée du 7 au 27 septembre sous la direction de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Capitaine. Elle coïncidait avec la fin du premier semestre de Ràmmonte, le programme éducatif qu'il a lancé, et devait permettre de mesurer ce que les jeunes en avaient retenu. D'où le thème retenu, « Dund Ràmmonte », qui signifie vivre au quotidien les principes du programme. Le slogan, « N'est-il pas temps d'y associer les coeurs ? », s'inspire d'un verset coranique. Il invite à vivre l'acte de dévotion avec sincérité et conscience.

Pendant 21 jours, les pensionnaires ont suivi huit modules complémentaires. L'étude du Coran et des hadiths devait les ramener aux principes fondateurs de l'islam, et la jurisprudence islamique leur a permis de réviser les fondamentaux de la charia. Les exercices comportementaux visaient à installer des habitudes saines, et le module de savoir-vivre en société à leur apprendre à exercer une influence positive sur leur entourage.

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Le « parcours des Héros du Ciel » leur a présenté des figures exemplaires, de Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy aux gens de la caverne. Les classes de chant reposaient sur un poème de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, qui revisite les piliers de l'islam. Les activités sportives et les « activités utiles » complétaient le programme. Cette année, les organisateurs ont misé sur une pédagogie de l'application. Les cours, interactifs, étaient suivis d'exercices pratiques pour que les comportements enseignés en classe deviennent des habitudes.

Sur le terrain, cette démarche a donné des résultats concrets. Les pensionnaires ont désherbé et nettoyé des établissements scolaires, des hôpitaux et des places publiques. Ils ont remis en état des tables-bancs, des portes, des fenêtres et des tableaux, construit des boxes d'hygiène et offert des fournitures scolaires aux écoles qui les accueillaient. Au total, 538 plants ont été mis en terre à travers le pays.

La solidarité s'est aussi exercée hors des écoles. Des denrées alimentaires ont été offertes à des daaras, et des exemplaires du Coran ainsi que des vêtements ont été distribués. À Vélingara, la Maison d'arrêt et de correction a reçu seize ventilateurs. Lors de la cérémonie de clôture, le DMWM a remercié les inspecteurs et les directeurs d'école, dont la collaboration a permis d'accéder aux établissements.

Dans son discours, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Capitaine a exhorté les moustarchidines à poursuivre dans cette logique de quête spirituelle et d'engagement citoyen, bien au-delà des trois semaines de camp. Le mouvement entend ainsi faire de la Re-Création plus qu'une parenthèse de vacances : une étape dans la formation spirituelle, morale et citoyenne d'une jeunesse qu'il veut voir au service de la communauté.