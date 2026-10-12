Sénégal: Tivaouane - Deux jeunes tués dans une collision entre une moto et un camion

Un grave accident de la circulation s'est produit dans la nuit du 11 au 12 octobre 2026, aux environs de 22h30, à hauteur du Centre hospitalier Seydi El Hadj Malick Sy de Tivaouane. L'accident a impliqué une moto de type Jakarta et un camion plateau de marque Renault.

Selon les premiers renseignements recueillis, la moto était conduite par Cheikh Yaba Diouf, né le 8 mars 2005 à Tivaouane, conducteur de moto Jakarta, qui avait à son bord un passager, Babacar Niang, né le 20 janvier 2007 à Tivaouane. La moto est entrée en collision avec le camion qui roulait en sens inverse.

Le camion était conduit par El Hadj Fallou Seck, âgé de 50 ans, domicilié à Touba. Suite à l'accident, il a été placé en garde à vue au commissariat urbain de Tivaouane pour les besoins de l'enquête.

Le bilan est lourd. Les deux occupants de la moto ont succombé à leurs blessures après leur évacuation par les sapeurs-pompiers de Tivaouane vers l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Une enquête a été ouverte par le commissariat urbain de Tivaouane pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.