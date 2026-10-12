Sénégal: Promotion du Basketball à Ziguinchor - La coupe du maire reprend ses droits

Neuf équipes masculines et quatre formations féminines sont en lice pour la deuxième édition de la coupe du maire de basket-ball, officiellement lancée samedi 10 octobre à Ziguinchor. Au-delà de la bataille sur les parquets, la compétition ambitionne de donner du rythme aux clubs, révéler les talents et faire des infrastructures sportives un levier d'épanouissement et de développement local.

Dans la capitale régionale du sud, le basket-ball entend désormais gagner du terrain, sur les parquets comme dans la vie des quartiers. Avec le lancement de la deuxième édition de la coupe du maire, la municipalité remet les jeunes au coeur du jeu, en misant sur la compétition pour entretenir les talents, renforcer les clubs et donner une nouvelle impulsion au sport local.

Pour le maire Djibril Sonko, l'enjeu dépasse les paniers marqués et les trophées à décrocher. « Avec cette compétition, nous voulons animer la ville le week-end et créer une activité économique autour des rencontres », a indiqué le successeur d'Ousmane Sonko. Lors des matchs, les vendeurs de cacahuètes et petits commerçants vont profiter de l'affluence, dans une dynamique que l'édile souhaite étendre au football dès novembre, avec une compétition destinée aux clubs affiliés à la Fédération sénégalaise de football.

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Sur le terrain, le maire de la commune de Ziguinchor a affirmé que la coupe doit également servir de préparation aux équipes locales avant les échéances nationales. « J'invite les joueurs à prendre ce rendez-vous au sérieux, convaincu que la multiplication des rencontres est indispensable à leur progression technique et physique », a insisté Djibril Sonko.

Mais cette ambition se heurte à un défi majeur : la disponibilité d'infrastructures adaptées. Sur ce aspect precis, Djibril Sonko a annoncé la prochaine réhabilitation du stade Jules-François-Bocandé, avec la pose d'une pelouse synthétique. Pour le basket-ball, il a précisé que des discussions sont en cours avec la Ligue régionale afin « d'améliorer les terrains de la commune et de couvrir celui du stade, pour permettre aux joueurs d'évoluer dans de meilleures conditions ».

Pour sa part, le président de la Ligue régionale, Mamadou Lamine Saul Sidibé, a salué une initiative qu'il juge remarquable dans le paysage sportif local. Selon lui, l'organisation d'une cérémonie officielle de lancement « constitue un signal fort pour une discipline qui a contribué à révéler de nombreux talents sénégalais ».

Avec treize équipes engagées, cette deuxième édition place ainsi le basket-ball au croisement de plusieurs enjeux liés à la formation des jeunes, à la compétitivité des clubs, à l'animation économique et à la modernisation des équipements. À Ziguinchor, le coup d'envoi est donné. Il reste à transformer cette dynamique en opportunités durables pour la jeunesse.