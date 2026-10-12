Ethiopie: Ethiopian Airlines reprend ses vols vers Mekelle

Addis Ababa — Ethiopian Airlines a repris ses vols réguliers entre Addis-Abeba et Mekelle à compter du 11 octobre, rétablissant ainsi une liaison aérienne essentielle vers la capitale de la région du Tigray et ouvrant de nouvelles perspectives en matière de voyages, de commerce et de retrouvailles familiales.

Cette reprise a été saluée par les habitants de Mekelle, qui ont exprimé leur joie et leur optimisme, qualifiant le retour des vols d'étape importante vers le rétablissement des liens entre la ville et le reste du pays.

La reprise de ce service devrait faciliter les déplacements, permettre aux familles de se retrouver, favoriser les activités commerciales et renforcer les liens sociaux et économiques entre Mekelle et la capitale nationale.

Cette reprise marque également une avancée significative vers l'amélioration de la connectivité régionale, rendant les déplacements plus accessibles aux habitants, aux hommes d'affaires et aux autres passagers, tout en favorisant la circulation des personnes et des marchandises.

Par ailleurs, les vols à destination d'Axoum et de Shire devraient également reprendre prochainement, une évolution qui élargirait encore la connectivité aérienne à travers le Tigray et faciliterait la reprise sociale et économique plus générale de la région.