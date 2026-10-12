Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Youssou Ndour associé à la promotion des Jeux à Paris

Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 poursuivent leur campagne de promotion à l'international. À l'occasion du Grand Bal de Youssou Ndour, prévu à Bercy, à Paris, la mascotte officielle des Jeux, Ayo, fera le déplacement pour porter les couleurs de cet événement historique pour le sport africain.

La présence d'Ayo sur la scène de Bercy constituera une occasion de mettre en lumière Dakar 2026 auprès du public parisien et de la diaspora sénégalaise. À travers cette initiative, les organisateurs entendent profiter de la portée du rendez-vous musical de Youssou Ndour pour renforcer la visibilité des Jeux et susciter l'intérêt autour de cette compétition internationale.

Prévu à Dakar en 2026 du 31 octobre au 13 novemvre entre Dakar, Saly et Diamniadio, cet événement revêt une dimension particulière puisqu'il s'agira de la première édition des Jeux olympiques de la jeunesse organisée sur le continent africain. L'association de la musique, de la culture et du sport s'inscrit ainsi dans une dynamique de rayonnement international du Sénégal et de promotion de son rendez-vous olympique.

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En investissant la scène de Bercy, Ayo contribuera à faire connaître davantage Dakar 2026, tout en portant un message d'ouverture et de célébration de la jeunesse à travers le sport.