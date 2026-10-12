Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Youssou Ndour associé à la promotion des Jeux à Paris

11 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 poursuivent leur campagne de promotion à l'international. À l'occasion du Grand Bal de Youssou Ndour, prévu à Bercy, à Paris, la mascotte officielle des Jeux, Ayo, fera le déplacement pour porter les couleurs de cet événement historique pour le sport africain.

La présence d'Ayo sur la scène de Bercy constituera une occasion de mettre en lumière Dakar 2026 auprès du public parisien et de la diaspora sénégalaise. À travers cette initiative, les organisateurs entendent profiter de la portée du rendez-vous musical de Youssou Ndour pour renforcer la visibilité des Jeux et susciter l'intérêt autour de cette compétition internationale.

Prévu à Dakar en 2026 du 31 octobre au 13 novemvre entre Dakar, Saly et Diamniadio, cet événement revêt une dimension particulière puisqu'il s'agira de la première édition des Jeux olympiques de la jeunesse organisée sur le continent africain. L'association de la musique, de la culture et du sport s'inscrit ainsi dans une dynamique de rayonnement international du Sénégal et de promotion de son rendez-vous olympique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En investissant la scène de Bercy, Ayo contribuera à faire connaître davantage Dakar 2026, tout en portant un message d'ouverture et de célébration de la jeunesse à travers le sport.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.