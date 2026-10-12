Algérie: Industria 2026 - 84 conventions de partenariat conclues entre opérateurs économiques

SETIF — La 2ème édition du Salon international de l'industrie (Industria 2026), clôturé samedi soir au palais des expositions de Sétif, a été marqué par la signature de 84 conventions de partenariat et de coopération entre opérateurs économiques, selon les organisateurs.

Le commissaire du salon, Naoufel Cherfi, a précisé que cette manifestation économique "a constitué un espace propice à la communication entre les différents acteurs du secteur industriel, en même qu'une précieuse opportunité d'échange d'expériences et de savoir-faire, en plus de la mise en avant des capacités de production des entreprises industrielles participantes."

Il a également souligné que cette 2ème édition a enregistré une forte affluence de visiteurs, quelque 20.000 entre opérateurs économiques, étudiants et professionnels, ainsi qu'une forte participation des exposants.

De leur côté, de nombreux exposants ont relevé l'importance de ce type de manifestations économiques qui offrent aux entreprises industrielles l'opportunité de présenter leurs produits et services et de mettre en avant

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leurs capacités de production, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité et à ouvrir de nouvelles opportunités d'investissement et de coopération entre les différents acteurs économiques.

Ils ont également appelé à " élargir la participation internationale des entreprises économiques lors des prochaines éditions", afin d'ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat et de coopération dans le domaine industriel et de renforcer l'échange d'expertises et d'expériences.

Pour rappel, 55 exposants représentant des entreprises du secteur public et privé, d'Algérie et de Chine, ont participé à ce salon de 4 jours durant lequel ils ont présenté une importante gamme de produits industriels dans les domaines de la mécanique, du plastique, de l'emballage, de l'énergie et du textile, en plus de différents services financiers et d'assurance.