Afrique: 16 nouvelles médailles pour l'Algérie, dont 11 en or

10 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

MOSTAGANEM — La sélection algérienne d'haltérophilie a remporté 16 nouvelles médailles, dont onze en or, lors de la quatrième journée des Championnats d'Afrique et arabe, disputée samedi à Mostaganem.

Cette belle performance a été réalisée essentiellement dans la catégorie des 70 kg (messieurs/toutes catégories), grâce au trio Akram Chekhchoukh, Islam Touiri et Lakhdar Halaimia.

Touiri s'était illustré chez les juniors de cette catégorie de poids, en dominant largement ses concurrents, aussi bien dans les championnats d'Afrique qu'Arabes. Il a décroché six médailles d'or, ainsi qu'une médaille de bronze, dans l'épreuve de l'épaulé-jeté (seniors).

De son côté, Lakhdar Halaimia a attiré l'attention en remportant le titre africain des 70 kg dans la catégorie cadets, en glanant trois médailles d'or : à l'arraché, à l'épaulé-jeté et au total olympique.

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Il a également contribué au bilan général de l'équipe nationale, en décrochant trois autres médailles de bronze aux Championnats arabes.

Quant à Akram Chekhchoukh, il a dominé les épreuves de la même catégorie de poids chez les seniors, en remportant le titre arabe et trois médailles d'or, avec des performances à 136 kg à l'arraché, 161 kg à l'épaulé-jeté et 297 kg au total olympique.

Ces résultats portent le total de la sélection nationale à 67 médailles dans les deux compétitions, arabe et africaine, après quatre jours de compétition, organisés à la salle El-Bey Habib, au sein du complexe sportif Commandant Ferradj, à Mostaganem.

A l'issue de la troisième journée, disputée vendredi, l'Algérie totalisait déjà 56 médailles : 15 or, 10 argent et 31 bronze.

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