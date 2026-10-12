Algérie: Environnement - Clôture à Alger de la 10e édition du REVADE 2026

ALGER — La 10e édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets (REVADE 2026), qui a pris fin samedi après-midi, a permis de faire connaître les capacités et potentialités des entreprises et établissements opérant dans ce secteur et de conclure plusieurs conventions de partenariat dans le domaine de la gestion des déchets.

La cérémonie de clôture a été coprésidée par le chef de Cabinet du ministère de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Samir Boustia, et le Chargé de la gestion du Secrétariat général du ministère, Boubaker Belghomari, en présence du Directeur général de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), Chakib Kouidri, et de la Chargée de la gestion de l'Agence nationale des déchets (AND), Fatma Zohra Barça.

Le troisième et dernier jour de ce Salon, placé sous le thème "Une économie circulaire durable : enjeux et perspectives", a été marqué par l'organisation de plusieurs conférences et communications sur le financement des projets de l'économie circulaire, la protection de l'innovation et de la propriété industrielle, et l'importance de la formation et de la recherche scientifique au service de l'économie circulaire.

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Cette édition a également été marquée par la signature de conventions de coopération, notamment entre l'AND et l'Etablissement public de gestion des centres d'enfouissement technique de la wilaya de Relizane.

Dans son allocution de clôture, le chef de Cabinet du ministère a mis en exergue la dimension internationale que revêt cette manifestation, à travers une large participation d'entreprises nationales et étrangères, ce qui "témoigne de l'importance du salon en tant qu'espace d'échange d'expertises et d'expériences, permettant d'explorer les opportunités de coopération et d'investissement et d'établir des partenariats fructueux dans les domaines de la récupération et de la valorisation des déchets et du développement de l'économie circulaire".

Les rencontres B2B ont constitué aussi "un espace dynamique d'échange d'expertises et de recherche de véritables opportunités pour établir des partenariats fructueux et attirer des investissements prometteurs, réunissant industriels, porteurs de projets et investisseurs, avec la participation active des organismes publics", a ajouté le responsable.

Il a en outre mis en avant l'importance de l'innovation dans ce domaine, relevant que les expériences ont démontré que "la transition écologique n'est pas seulement une nécessité incontournable, mais une véritable opportunité pour réinventer les modes de production et de consommation qui influent directement sur notre qualité de vie".

Cette transition englobe l'ensemble du processus de l'économie circulaire, depuis l'écoconception de produits durables et écologiques jusqu'aux opérations de tri, de récupération et de valorisation des déchets, a-t-il expliqué.

Le salon a enregistré une participation remarquable, avec plus de 130 exposants venus présenter les dernières techniques et solutions dans la récupération et la valorisation des déchets, plus de 15 rencontres bilatérales entre des entreprises nationales et étrangères pour renforcer les partenariats et la conclusion de dix (10) accords ouvrant de nouvelles perspectives au développement du secteur du recyclage et de la valorisation des déchets, a souligné Mme Barça.