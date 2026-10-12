Algérie: Tizi-Ouzou - 2e édition du Festival du couscous algérien du 15 au 17 octobre

TIZI-OUZOU — La deuxième édition du Festival du couscous algérien se tiendra à la nouvelle ville de Tizi-Ouzou, du 15 au 17 octobre, a-t-on appris samedi auprès des organisateurs.

Placée sous le slogan "Le couscous nous rassemble", cette manifestation d'envergure nationale se tiendra au Parc Thamaghra (espace de loisirs) et réunira des participants de différentes wilayas du pays pour une exposition et des conférences autour de ce plat traditionnel. Symbole de convivialité, de partage et d'hospitalité, le couscous occupe une place centrale dans le patrimoine culinaire et culturel algérien.

Transmis de génération en génération, ce plat se décline en une multitude de variétés et de saveurs qui reflètent la diversité et la richesse des traditions du pays. Bien plus qu'un simple plat, il est au coeur des rassemblements familiaux et des grandes occasions, incarnant à lui seul tout un art de vivre ensemble.

Selon le programme communiqué à l'APS, chaque wilaya participante sera représentée par deux femmes qui viendront faire découvrir leur savoir-faire, leurs recettes et les spécificités de leurs régions.

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Au menu de ces trois journées, une exposition nationale de l'artisanat et des produits du terroir, des conférences sur le patrimoine culinaire, des ateliers de préparation et de dégustation, ainsi que le Concours national culinaire "Trophées Graine d'Or".

Des animations artistiques et culturelles rythmeront également la manifestation, qui se clôturera par une cérémonie de remise des récompenses aux lauréats et aux participants.