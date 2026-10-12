Algérie: La Fête de la figue sèche de Beni Maouche, un rendez-vous 'important' pour promouvoir la filière figuicole

BEJAIA — La Fête de la figue sèche de Beni Maouche, qui célèbre cette année son 30e anniversaire, constitue un rendez-vous annuel important" contribuant à la promotion de la filière figuicole et au renforcement de la présence de ce produit sur le marché national, ont estimé les participants à la 22e édition de cette manifestation, organisée du 8 au 10 octobre courant.

Rencontrés en marge de cette nouvelle édition, clôturée samedi, des agriculteurs venus de différentes wilayas ont souligné que cette manifestation est un rendez-vous annuel "important" qui a contribué, au fil des années, à promouvoir ce produit emblématique de la région, qui bénéficie d'un label de qualité depuis 2016.

Pour sa part, Khaled Loudjani, membre de l'Association des figuiculteurs de Beni Maouche, organisatrice de l'évènement, a indiqué à l'APS, que l'un des objectifs de cette fête est de promouvoir la figue sèche et de renforcer sa commercialisation.

Il a jouté que l'association oeuvre à assurer la présence de ce produit labellisé sur les étals à travers le territoire national, afin de le rendre accessible aux consommateurs algériens.

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Les agriculteurs doivent également comprendre la démarche de labellisation, qui implique le respect d'un cahier des charges définissant un itinéraire technique de la filière figuicole hérité des anciennes générations, a-t-il souligné.

Pour sa part, Belkacem Bousseyouf, producteur de figues à Beni Ouartilane, dans la wilaya de Sétif, a indiqué que cette fête a contribué à faire connaître ce produit et à lui assurer une meilleure visibilité sur le marché.

Cette manifestation constitue également un rendez-vous annuel permettant aux professionnels de la filière figuicole de se rencontrer, a-t-il ajouté.

La fête réunit des dizaines de producteurs issus de plusieurs wilayas du pays, a souligné Sila Chérif, un figuiculteur de Beni Maouche, estimant que cette manifestation constitue une occasion d'échanger des expériences et des informations sur la filière figuicole.

Cette édition a réuni près de 220 exposants issus d'une trentaine de wilayas du pays, au niveau du marché hebdomadaire du chef-lieu de la commune de Beni Maouche, a-t-on appris des organisateurs.

Par ailleurs, 23 figuiculteurs de la région ont obtenu cette année le logo portant l'indication géographique (IG) de "Beni Maouche", délivré par l'Institut technique de l'arboriculture fruitière et de la vigne (ITAFV) de Sidi Aich, a indiqué la même source.

La filière figuicole de la wilaya s'étend sur une superficie globale de 7.770 hectares et assure une production annuelle moyenne de 148.000 quintaux, selon la direction des services agricoles (DSA).