Algérie: Benmouloud prend part à Moscou aux travaux du Forum mondial sur le numérique

ALGER — Chargée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la ministre, Haut-commissaire à la numérisation, Meriem Benmouloud, a pris part aux travaux du Forum mondial sur le numérique, qui se tient à Moscou du 8 au 10 octobre courant, indique samedi un communiqué du Haut-Commissariat à la numérisation.

Mme Benmouloud a pris part, jeudi, à la séance plénière de haut niveau intitulée "La course à l'intelligence artificielle : un ensemble unique de règles ou des ensembles de règles multiples", au cours de laquelle ont été débattues les "expériences internationales en matière de gouvernance de l'intelligence artificielle et des défis liés à l'unification des règles régissant son développement et son utilisation, dans un contexte marqué par la pluralité des approches nationales et internationales", précise-t-on de même source.

"Des ministres et des responsables de pays asiatiques, européens et africains, ainsi que des experts de l'ONU, des universitaires et des chercheurs spécialisés" ont pris part à cette séance, qui a été une occasion pour "échanger les vues sur les perspectives de la coopération internationale dans la mis en place de cadres de gouvernance de l'intelligence artificielle", ajoute le communiqué.

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Dans le cadre des travaux du forum, Mme Benmouloud a pris part, vendredi, à la séance plénière de haut niveau intitulée "Souveraineté numérique : d'une ressource à un actif exportable", à l'occasion de laquelle elle a passé en revue "les principales réalisations structurelles accomplies par l'Algérie dans le domaine de la transformation numérique, ainsi que les piliers fondamentaux sur lesquels reposent les efforts nationaux visant à bâtir la souveraineté numérique".

La séance a vu la participation de "plusieurs responsables et experts internationaux, dont le ministre du Développement numérique, des Communications et des Médias de la Fédération de Russie, le ministre de l'Innovation, de la Science et de la Technologie du Nigeria, du vice-ministre cubain des Communications et de la directrice générale du Centre russe d'exportations, en sus du membre fondateur de la compagnie russe pionnière dans le domaine de la cyber-sécurité".

En marge des travaux du Forum, la ministre a tenu une réunion de haut niveau avec le sous-secrétaire des Nations unies (ONU) et Envoyé spécial pour les technologies numériques et émergentes, Amandeep Singh Gill, au cours de laquelle elle a passé en revue "l'expérience algérienne dans le domaine de la transition numérique et les réalisations structurelles accomplies, ainsi que les efforts nationaux visant à contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable".

Cette participation s'inscrit dans le cadre "des efforts de l'Algérie visant à s'adapter aux transformations technologiques mondiales et à renforcer sa présence dans les débats internationaux autour de la gouvernance de l'intelligence artificielle et de la souveraineté numérique, notamment à la lumière de son adhésion, en tant que membre fondateur de l'Organisation mondiale de coopération en matière d'intelligence artificielle (WAICO), et ce, conformément aux objectifs de la Stratégie nationale de transition numérique", conclut le communiqué.