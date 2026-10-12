Afrique: La DEEPTECH, thème de la 5e édition de la Conférence africaine des start-up, prévue début décembre prochain à Alger

ALGER — Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, a affirmé, samedi, que les préparatifs sont en cours en prévision de la 5e édition de la Conférence africaine des start-up (ASC 2026), prévue du 5 au 7 décembre prochain à Alger, sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, placée sous le slogan "DEEPTECH : le véritable défi".

Intervenant à l'occasion de la clôture de la 5e édition du Salon de l'e-commerce et des services en ligne (ECSEL Expo 2026), le ministre a précisé que cette édition sera consacrée aux technologies fondées sur la recherche scientifique, le développement technologique et les travaux académiques.

Le défi auquel sont confrontées les start-up en Afrique consiste à s'orienter vers des domaines technologiques plus avancés, à l'instar des biotechnologies, du spatial, de l'intelligence artificielle profonde et générative, ainsi que de la robotique, autant de thématiques qui seront abordées lors de cet événement continental, a ajouté le ministre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette manifestation technologique dédiée à l'innovation en Afrique, pour laquelle M. Ouadah a annoncé l'ouverture des inscriptions, devrait attirer plus de 25000 participants, ainsi que 40 délégations ministérielles et 150 investisseurs, avec pour objectif d'explorer les perspectives de l'entrepreneuriat et du développement technologique sur le continent.

Après s'être félicité de la présence "forte" des start-up algériennes recourant à l'intelligence artificielle dans le domaine du commerce électronique, lors des activités d'"ECSEL EXPO 2026", le ministre a fait remarquer que l'utilisation et la maîtrise de l'IA constituent aujourd'hui un défi mondial.

Il a, dans ce sens, insisté sur la nécessité de développer des solutions locales par des ingénieurs algériens et de les utiliser à large échelle au service du citoyen, de l'acheteur et du vendeur.

Soulignant l'importance de développer des modèles d'intelligence artificielle adaptés à la langue arabe, à la culture algérienne, aux traditions locales, et à la culture africaine, le ministre a invité les start-up à investir dans ce domaine et à tirer profit de solutions algériennes ou arabes.

La 5e édition du Salon "Ecsel Expo 2026", organisée du 7 au 10 octobre au Palais des Expositions des Pins Maritimes (SAFEX) à Alger, avait réuni plus de 260 exposants sur une superficie de près de 12.000 m2, avec la participation d'entreprises, de startups, d'acteurs technologiques et de prestataires de services.