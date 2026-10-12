Madagascar: Un an de «diplomatie tous azimuts» pour «essayer de bénéficier d'un jeu de balancier»

Il y a un an, le 12 octobre 2025, Andry Rajoelina quittait Madagascar, exfiltré par un avion militaire français. Une fuite précipitée par la mutinerie des militaires du Capsat, faisant suite au soulèvement de la Gen Z. Un an après ces événements, RFI s'intéresse ce matin à la diplomatie menée par le chef de la transition, Michaël Randrianirina. Celui-ci défend une « diplomatie tous azimuts », selon ses propres mots. En un an, la Grande Ile s'est fortement rapprochée de la Russie tout en maintenant des relations soutenues avec ses partenaires occidentaux.

Livraison de blindés, ouverture d'une maison russe à Antananarivo, invitation d'influenceurs malgaches à Moscou... Alors que la Russie multiplie les initiatives depuis un an, l'intérêt stratégique de la Grande Île pourrait encore s'accroître, estime Juvence Ramasy, chercheur en science politique à l'Université de Tamatave : « Le contexte de la guerre en Iran et du blocage des différents détroits a un effet à Madagascar, qui longe le canal du Mozambique, et qui, étant donné sa position, suscite les convoitises. Une certaine concurrence se met en place avec les partenaires traditionnels : la France, les États-Unis, qui ne veulent pas laisser la Russie s'implanter encore plus. Madagascar essaye de bénéficier de ce jeu de balancier entre toutes ces puissances, régionales ou extrarégionales. »

Le politologue Adrien Ratsimbaharison note que la Grande Île a emprunté un chemin différent des juntes sahéliennes, dont l'alliance avec Moscou s'est accompagnée d'un rejet de la France : « Le rapprochement avec les Russes, Madagascar a déjà essayé ça avec Didier Ratsiraka [président de Madagascar de 1975 à 1993, puis de 1997 à 2002, NDLR] pendant le régime socialiste. Beaucoup d'élites ont été formées en Russie et ont peut-être la nostalgie de cette expérience, mais ils savent aussi que la survie de Madagascar dépend de l'Occident, et surtout de l'Union européenne, de la France, de la Banque mondiale et du FMI. Je pense que Madagascar est un peu un cas unique, ils marchent à tâtons, il y a beaucoup d'hésitations. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas trouvé une politique bien définie de la relation de Madagascar avec l'extérieur. »

Un pays qui se veut « non-aligné face aux conflits et aux tensions mondiales »

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Dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, le 24 septembre, Michaël Randrianirina a réaffirmé que son pays demeurait « non-aligné face aux conflits et aux tensions qui traversent le monde ».