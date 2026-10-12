Nigeria: Les actions nigérianes reculent de 0,97 %, les titres bancaires et pétroliers menant la baisse

Les actions nigérianes ont reculé pour la deuxième semaine consécutive, les baisses enregistrées dans les secteurs bancaire, pétrolier et d'autres grands secteurs ayant entraîné le marché à la baisse.

L'indice NGX All-Share a reculé de 0,97 % pour s'établir à 248 363,55 points au cours de la semaine qui s'est terminée le 9 octobre, tandis que la capitalisation boursière est tombée à ₦161,26 billions. Malgré ce recul hebdomadaire, l'indice de référence affiche toujours une hausse de 59,60 % en 2026. Le NGX 30 a perdu 0,99 %, tandis que l'indice Premium a reculé de 0,64 %.

La largeur du marché s'est affaiblie. Seules 24 actions ont progressé au cours de la semaine, contre 44 la semaine précédente, tandis que 54 ont reculé et 68 sont restées inchangées. L'indice bancaire a reculé de 2,64 % et l'indice pétrole et gaz a chuté de 3,85 %, enregistrant ainsi la plus forte baisse parmi les principaux indices sectoriels. Le secteur des biens de consommation a reculé de 0,58 %, tandis que l'indice des biens industriels a été le seul indice boursier majeur à progresser, gagnant 0,02 %.

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Les investisseurs ont échangé 2,715 milliards d'actions pour une valeur de 158,28 milliards de ₦ dans le cadre de 209 986 transactions, contre 3,166 milliards d'actions pour une valeur de 155,02 milliards de ₦ la semaine précédente. Les services financiers ont représenté 73,84 % du volume des transactions et 52,39 % de leur valeur. Access Holdings, Zenith Bank et United Bank for Africa ont représenté 1,02 milliard d'actions pour une valeur de 50,52 milliards de nairas, soit 37,56 % du volume total du marché et 31,92 % de sa valeur.

Livestock Feeds a mené le peloton des valeurs en hausse avec une progression de 47,75 % à 13,15 ₦. Tripple Gee and Company a progressé de 32,62 % à 3,09 ₦ et Guinea Insurance a augmenté de 29,17 % à 0,93 ₦. Critical Minerals Financing Corp a mené le mouvement baissier, reculant de 20,27 % à 3,58 ₦. ABC Transport a chuté de 18,24 %, tandis que Fidelity Bank a perdu 10,64 % pour s'établir à ₦21. Aradel Holdings a reculé de 10 % à ₦1 377.

La semaine a également été marquée par plusieurs changements sur le marché. La NGX a coté deux obligations d'épargne du gouvernement fédéral assorties de taux d'intérêt de 14,12 % et 15,12 %, tandis que Guinea Insurance a mis en circulation 6,31 milliards d'actions issues d'un placement privé. Les négociations sur Multi-Trex Integrated Foods ont repris après que la société eut déposé ses états financiers en retard. Sterling Financial Holdings a également mené à bien une restructuration de son capital, remplaçant 68,5 milliards d'actions existantes par 6,85 milliards d'actions au prix unitaire de 77 ₦.

Points clés à retenir

Cette dernière baisse montre que la pression à la vente s'est étendue à une plus grande partie du marché nigérian après les hausses enregistrées plus tôt en 2026. L'indice All-Share affiche toujours une hausse de 59,60 % depuis le début de l'année, mais le nombre de titres en hausse sur la semaine est passé de 44 à 24, tandis que celui des titres en baisse est passé de 37 à 54. Cette évolution de l'ampleur du marché est significative, car la faiblesse ne s'est pas limitée à quelques titres. Le secteur bancaire, qui reste l'un des plus négociés du marché, a reculé de 2,64 %, tandis que celui du pétrole et du gaz a chuté de 3,85 %.

Même après ce recul, l'indice Pétrole et gaz affiche toujours une hausse de 124,92 % en 2026 et l'indice Bancaire a progressé de 72,50 %, laissant aux investisseurs d'importants gains à préserver après la remontée observée cette année. Les échanges sont également restés concentrés sur les valeurs financières. À elles seules, Access Holdings, Zenith Bank et UBA ont représenté plus de 37 % du volume du marché, tandis que les services financiers ont représenté près de 74 % de l'ensemble des actions échangées.

Cette concentration signifie que les fluctuations d'un petit nombre de banques peuvent encore avoir un impact important sur l'activité globale. Le marché connaît également des changements au niveau des titres cotés, les nouvelles obligations d'État, les actions émises dans le cadre de placements privés et la restructuration du capital de Sterling Financial Holdings venant alimenter l'activité boursière.

Pour les investisseurs, la question principale est de savoir si la récente faiblesse va se transformer en une correction plus large ou si elle restera une simple pause au sein d'un marché qui affiche toujours une hausse de près de 60 % cette année. La réponse dépendra des résultats, des taux d'intérêt, des valorisations sectorielles et du retour ou non de l'intérêt pour les grandes valeurs bancaires et pétrolières.