Nigeria: OPay va être coté à la NGX après son introduction en bourse prévue à New York

OPay a obtenu l'accord de son conseil d'administration et de ses actionnaires pour procéder à une cotation secondaire à la Bourse du Nigeria après avoir mené à bien son introduction en bourse prévue à New York.

La fintech a dévoilé ce projet dans une déclaration d'enregistrement (formulaire F-1) déposée auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC) le 9 octobre. La cotation au Nigeria reste soumise aux conditions du marché, à l'approbation des autorités réglementaires et aux règles de la NGX, et OPay n'a pas précisé le nombre d'actions qu'elle pourrait mettre à disposition sur le marché local.

Cette initiative pourrait permettre aux investisseurs nigérians d'accéder directement à une entreprise qui réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires dans le pays. OPay a enregistré un chiffre d'affaires de 467,1 millions de dollars au premier semestre 2026, soit plus du double des 197,5 millions de dollars générés un an plus tôt. Le résultat net est passé de 21,7 millions de dollars à 90,9 millions de dollars. Le Nigeria a représenté 89,5 % du chiffre d'affaires au cours de cette période. Pour l'année 2025, OPay a déclaré un chiffre d'affaires de 536,25 millions de dollars et un bénéfice net de 72,47 millions de dollars, contre une perte de 50,83 millions de dollars en 2024.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

OPay vise une valorisation d'environ 4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis et a déposé une demande d'inscription de ses actions dépositaires américaines (ADS) à la Bourse de New York sous le symbole OPAY. Son réseau de paiement a traité 358 milliards de dollars de valeur brute de transactions en 2025, contre 166,2 milliards de dollars en 2024. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a augmenté de 57 % pour atteindre 39,3 millions, tandis que le nombre d'emprunteurs uniques trimestriels au Nigeria a atteint 4,6 millions, grâce à l'expansion des activités de crédit de l'entreprise.

Une cotation au Nigeria soutiendrait également les efforts de la NGX pour attirer des entreprises technologiques dont les activités principales sont basées dans le pays. Le PDG du groupe NGX, Temi Popoola, a appelé des entreprises telles qu'OPay à permettre aux investisseurs nationaux d'accéder à la valeur créée par les clients nigérians. Une cotation secondaire pourrait élargir l'exposition de la bourse au secteur technologique, même si son impact dépendra du nombre d'actions proposées, de leur prix et de la liquidité des transactions.

OPay a averti que ses titres cotés sur la NGX pourraient ne pas être interchangeables, dans un premier temps, avec ses actions de dépôt américaines (ADS) négociées à la NYSE. En l'absence d'un système permettant aux investisseurs de transférer des titres entre les deux marchés, les titres nigérians et américains pourraient se négocier à des prix différents. OPay a indiqué que cela pourrait fragmenter la liquidité et accroître la volatilité. La société a également précisé qu'il n'y avait aucune garantie qu'une cotation secondaire donnerait naissance à un marché de négociation actif.

Points clés à retenir

La cotation proposée sur le NGX revêt une importance particulière car l'activité d'OPay est étroitement liée au Nigeria, même si sa cotation principale est prévue aux États-Unis. Le Nigeria a généré 89,5 % du chiffre d'affaires du premier semestre, tandis que la croissance d'OPay en termes d'utilisateurs, de paiements et de prêts s'est articulée autour du marché national. Une cotation locale offrirait aux investisseurs nigérians la possibilité de détenir une partie de cette entreprise, mais c'est la structure choisie qui déterminera l'utilité réelle de cet accès.

OPay n'a pas précisé quelle quantité d'actions serait négociée sur le NGX ni si les titres locaux pourraient être convertis en ADS cotés à la NYSE. Si ces deux instruments ne sont pas interchangeables, ils pourraient donner lieu à des pools distincts d'acheteurs et de vendeurs. Les fluctuations des taux de change, la demande locale et les différences de liquidité du marché pourraient alors entraîner des valorisations implicites différentes pour les titres d'OPay à Lagos et à New York.

Cela distinguerait la cotation nigériane d'une double cotation entièrement intégrée, où les investisseurs peuvent transférer des actions d'un marché à l'autre et tirer parti des écarts de cours. Ce timing intervient également alors qu'OPay demande aux investisseurs publics d'évaluer une entreprise en pleine croissance. Au premier semestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 136,5 % et le résultat net a plus que quadruplé, tandis que la valeur des transactions en 2025 a dépassé les 350 milliards de dollars.

Avec une valorisation cible annoncée d'environ 4 milliards de dollars, les investisseurs devront déterminer si cette croissance peut se poursuivre alors que l'activité de prêt se développe et que la concurrence dans le secteur des paiements nigérians s'intensifie. Pour la NGX, l'arrivée d'OPay permettrait également d'ajouter un acteur majeur de la technologie et de la fintech à un marché encore dominé par les banques, les entreprises industrielles et les sociétés de consommation.