Sénégal: Magal de Mbacké Kadior - Des engagements pris pour un bon déroulement de l'évènement

11 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Falel Pam

En prélude au Magal de Mbacké Kadior, dans le département de Kébémer, prévu le 8 novembre prochain, un comité régional de développement (Crd) s'est tenu, le jeudi 8 octobre 2026, à la gouvernance de Louga. À cette occasion, plusieurs engagements ont été pris pour assurer le bon déroulement de cet événement religieux.

Les autorités administratives locales de Louga et les membres du comité d'organisation sont à pied d'oeuvre pour préparer la célébration du Magal de Mbacké Kadior, cité religieuse située dans le département de Kébémer. Réunis en comité régional de développement (Crd) le jeudi 8 octobre, les différents acteurs ont passé en revue les principales mesures à mettre en oeuvre pour garantir le bon déroulement de l'événement prévu le 8 novembre prochain.

Présidant la rencontre, le gouverneur de Louga, Ndèye Ngenar Mbodj, a annoncé plusieurs mesures portant notamment sur le renforcement du dispositif sécuritaire, l'amélioration de l'éclairage public et des infrastructures. « Nous comptons renforcer le dispositif sécuritaire en mobilisant les forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, entre autres », a-t-elle déclaré. Concernant l'éclairage public, les autorités ont retenu l'entretien et l'extension du réseau sur un linéaire de 5 km, ainsi que la mise hors délestage de la localité pendant et après le Magal.

Sur le plan sanitaire, l'exécutif régional a également pris des engagements en vue de renforcer la prise en charge des pèlerins. « Le dispositif sanitaire habituellement mis en place sera renforcé au regard de la présence de certaines épidémies, notamment la fièvre de la vallée du Rift et la diphtérie », a fait savoir Ndèye Ngenar Mbodj. Dans cette perspective, le comité d'organisation a plaidé pour la mise à disposition d'une ambulance et d'un véhicule de liaison afin de faciliter la prise en charge des pèlerins.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

S'agissant de l'approvisionnement en eau potable, le gouverneur a annoncé la perspective de réalisation d'un troisième forage. À cet effet, l'Office des forages ruraux (Ofor) sera saisi pour la réalisation de cette infrastructure, destinée à répondre aux besoins en eau des populations. Au cours des échanges, l'implantation d'une Brigade de gendarmerie à Mbacké Kadior a également été soulevée.

Pour Serigne Cheikh Thioro Mbacké, président du comité d'organisation du Magal, la mise en place d'une telle unité est devenue urgente au regard des problèmes de sécurité auxquels la zone est confrontée. En réponse à cette doléance, le gouverneur de région Ndèye Ngenar Mbodj a assuré que « des dispositions sont en train d'être prises pour l'examen de cette doléance et pour trouver des solutions ».

Enfin, Serigne Cheikh Thioro Mbacké a rappelé la dimension spirituelle de cet événement religieux, qui commémore la naissance de Serigne Mouhamadou Bara Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme..

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.