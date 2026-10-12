Congo-Brazzaville: France - Brice-Voltaire Etou-Obami distingué par la Ligue universelle du bien public

L'expert-comptable agréé et commissaire aux comptes congolais, Brice-Voltaire Etou-Obami, a reçu, vendredi 9 octobre, la Médaille d'or de la Ligue Universelle du Bien Public, au cours d'une cérémonie solennelle organisée au siège du Sénat français, à Paris. À cette occasion, il a également été élevé au rang de membre d'honneur de cette institution.

Cette double reconnaissance vient saluer le parcours professionnel de Brice-Voltaire Etou-Obami, son engagement en faveur de l'intérêt général ainsi que son attachement aux valeurs humaines, éthiques et universelles.

Récemment distingué du titre de docteur honoris causa par Nexus Global University, après avoir reçu la même distinction de l'École de commerce de Lyon, le récipiendaire voit ainsi son parcours honoré une nouvelle fois par une institution internationale.

À travers cette distinction, la Ligue Universelle du Bien Public (LUBP) entend mettre en lumière son engagement en faveur de l'excellence professionnelle, de l'éthique, de la transmission des connaissances, du progrès humain et du bien commun. Elle salue également son attachement à l'équité, à la dignité humaine et à la promotion des valeurs universelles.

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En république du Congo, Brice-Voltaire Etou-Obami exerce les fonctions de président de l'Ordre national des experts-comptables. Il est également ambassadeur de la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Ses responsabilités professionnelles et ses engagements en faveur des valeurs humaines lui valent des reconnaissances au niveau national et international.

Cette nouvelle distinction constitue aussi une reconnaissance de l'expertise congolaise et de la contribution des cadres et professionnels du pays au rayonnement des compétences nationales à l'étranger. Elle met en évidence le rôle que ces acteurs peuvent jouer dans la promotion de la responsabilité, de la solidarité et du développement durable au-delà des frontières nationales.

À l'issue de la cérémonie, Brice-Voltaire Etou-Obami a exprimé sa gratitude au président de la LUBP, Jean-Claude Baudry, ainsi qu'aux membres, donateurs et responsables de l'institution. Il a également associé à cette reconnaissance sa famille, ses collaborateurs, ses confrères experts-comptables et l'ensemble des personnes qui l'accompagnent dans ses différents engagements.

« Cette Médaille d'or et mon élévation au rang de membre d'honneur constituent pour moi un grand honneur, mais également une invitation à poursuivre, avec davantage de détermination, mon engagement au service de l'intérêt général, de l'excellence, de l'éthique et de la dignité humaine », a déclaré le récipiendaire.

Par cette distinction, Brice-Voltaire Etou-Obami est ainsi encouragé à poursuivre ses actions en faveur de l'excellence professionnelle et des valeurs humaines, dans un contexte où la responsabilité et l'éthique demeurent des leviers essentiels au service du bien commun.